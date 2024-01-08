Глава МИД Италии предложил создать объединенную армию ЕС

Опубликовано: 08.01.2024 08:09 , Обновлено: 08.01.2024

Европейский союз должен сформировать собственную объединенную армию, которая могла бы "обеспечить эффективную внешнюю политику Европы" и повлиять на поддержание мира в регионе и предотвращение военных конфликтов. С таким заявлением выступил действующий министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

В интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном в воскресенье, 7 января, Таяни заявил, что “более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны” является приоритетным направлением работы партии Forza Italia, которую он возглавляет.

“Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальное предварительное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику”, - процитировало итальянского политика агентство Reuters.

По словам Таяни, в складывающихся условиях при наличии таких крупных игроков, как США, Китай, Индия, Россия и постоянно вспыхивающих политических кризисов от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут “рассчитывать на защиту только того, что уже существует, а именно - Евросоюза”.

По мнению итальянского политика, нынешнюю структуру политического управления ЕС, которая состоит из двух президентов - Европейского совета и Европейской комиссии - также следует изменить. Таяни убеждён, что ЕС, состоящий из 27 стран, должен “рационализировать свое руководство” и перейти на “единое президентство”.

Отметим, что в настоящее время расширение сотрудничества в военной сфере для стран Евросоюза сводится, главным образом, к расширению НАТО и усилению его присутствия в европейском регионе. Так, недавно в военный альянс официально вступила Финляндия.

Финляндия официально вступила в НАТО