Финляндия официально вступила в НАТО

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Опубликовано: 04.04.2023 16:02 , Обновлено: 04.04.2023

Финляндия, которая имеет границу с Россией протяженностью 1340 км, вступила НАТО. Ее вступление более чем вдвое увеличит протяженность границы Североатлантического Альянса с РФ.

Перед штаб-квартирой организации в Брюсселе состоялась церемония поднятия бело-голубого флага Финляндии. Турция была последней из 30 членов НАТО, одобривших заявление Финляндии. Ее решение было направлено госсекретарю США Энтони Блинкену перед самой церемонией.

Изменение границ НАТО с Россией. Sky News

Затем министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Церемония состоялась перед камерами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Теперь в НАТО официально входит 31 страна. А 32 - Швеция - тоже на подходе. Никогда еще страна не входила в Альянс так быстро после объявление о решении присоединиться к НАТО.

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Вступление Финляндии пришлось на День рождения НАТО, 74-ю годовщину подписания 4 апреля 1949 года основополагающего Вашингтонского договора. Это первое расширение Альянса с тех пор, как Северная Македония присоединилась к нему в 2020 году.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятков лет нейтралитета, чтобы искать защиты у Альянса после вторжения России в Украину.

Этот шаг является стратегическим и политическим ударом по президенту России Владимиру Путину, который давно жаловался на расширение НАТО в сторону России, сообщило британское издание Sky News. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение Хельсинки вступить в блок “посягательством” на безопасность России и заявил, что структура НАТО враждебна по отношению к России