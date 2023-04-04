Финляндия официально вступила в НАТО
Финляндия, которая имеет границу с Россией протяженностью 1340 км, вступила НАТО. Ее вступление более чем вдвое увеличит протяженность границы Североатлантического Альянса с РФ.
Перед штаб-квартирой организации в Брюсселе состоялась церемония поднятия бело-голубого флага Финляндии. Турция была последней из 30 членов НАТО, одобривших заявление Финляндии. Ее решение было направлено госсекретарю США Энтони Блинкену перед самой церемонией.
Затем министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Церемония состоялась перед камерами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Теперь в НАТО официально входит 31 страна. А 32 - Швеция - тоже на подходе. Никогда еще страна не входила в Альянс так быстро после объявление о решении присоединиться к НАТО.
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Вступление Финляндии пришлось на День рождения НАТО, 74-ю годовщину подписания 4 апреля 1949 года основополагающего Вашингтонского договора. Это первое расширение Альянса с тех пор, как Северная Македония присоединилась к нему в 2020 году.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятков лет нейтралитета, чтобы искать защиты у Альянса после вторжения России в Украину.
Этот шаг является стратегическим и политическим ударом по президенту России Владимиру Путину, который давно жаловался на расширение НАТО в сторону России, сообщило британское издание Sky News. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение Хельсинки вступить в блок “посягательством” на безопасность России и заявил, что структура НАТО враждебна по отношению к России