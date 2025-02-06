Глава Конституционного суда Польши обвинил премьер-министра Туска в «государственном перевороте»

Опубликовано: 06.02.2025 12:29 , Обновлено: 17.09.2025

Польшу сотряс политический скандал. Президент Конституционного суда Богдан Свенчковский обвинил премьер-министра Дональда Туска, членов правительства, а также правящую коалицию в «ползучем, системном государственном перевороте».

Свенчковский заявил, что с 13 декабря 2023 года вышеупомянутые лица, «действуя в составе организованной преступной группы… с целью изменения конституционного строя Республики Польша», а также с целью «устранения или прекращения деятельности конституционного органа… — Конституционного суда и других конституционных органов, включая Национальный совет судебной власти и Верховный суд», предприняли действия, «направленные на реализацию этих целей посредством насилия и незаконных угроз».

Среди конкретных обвинений, которые назвал портал Wirtualna Polska:

Непризнание законности палаты по чрезвычайному контролю и публичным делам Верховного суда, судей Верховного суда, Национального совета судебной власти и его членов;

Непубликация постановлений Конституционного суда;

Незаполнение вакантных судейских должностей в Конституционном суде;

Сокращение финансирования Конституционного суда в бюджете.

Свенчковский утверждает, что 31 января направил 61-страничное заявление о подозрении в совершении преступления в прокуратуру, с просьбой передать дело заместителю генерального прокурора Михалу Островскому, тесно связанному с Збигневом Зёброй (бывшим министром юстиции и генпрокурором в правительстве партии «Право и Справедливость»). Островский, по словам Свенчковского, начал расследование и допросил его.

Однако Генеральная прокуратура Польши опровергла эту информацию, заявляя, что никакого заявления от Свенчковского не поступало и не регистрировалось ни в Генеральной прокуратуре, ни в какой-либо другой прокуратуре страны.

Дональд Туск иронично отреагировал на обвинения, опубликовав в социальных сетях видео, на котором он играет в настольный теннис. На вопрос о «госперевороте» премьер-министр отвечает: «Да ладно. У нас тут серьёзные дела. Разберёмся с этим позже».

Ярослав Качиньский (лидер партии «Право и Справедливость») заявил, что принял сообщение главы КС «с удовлетворением».

Президент Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что Свенчковский «очень опытный прокурор и не имел проблем с формулировкой такого заявления». Он отметил «целый ряд повторяющихся и продолжающихся вопиющих нарушений закона со стороны различных лиц, которые сегодня осуществляют исполнительную власть». При этом Дуда добавил, что, по мнению Свенчковского, «у граждан возникают проблемы с пониманием запутанной правовой неразберихи» в Польше.

Стоит добавить, что сам Михал Островский публично выступал против решений нового министра юстиции и генпрокурора Адама Боднара, в частности, против отстранения от должности прокурора Дариуша Барского. За это в отношении Островского было инициировано дисциплинарное производство.

Ранее Telegraf.news писал, что Верховный Суд Евросоюза отказался отменять Польше штраф в размере 320 миллионов 200 тысяч евро, поскольку та, по мнению Еврокомиссии (ЕК), нарушила обязательства государства-члена ЕС. В чём дело?

Суд ЕС отказался отменять Польше штраф в 320 млн евро. О чём спор?