Глава КГБ поблагодарил Протасевича и рассказал, о чём тот докладывал в 2020 году

Опубликовано: 24.12.2025 14:16 , Обновлено: 24.12.2025

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель во время общения с журналистами после доклада Александру Лукашенко заявил, что Роман Протасевич был ценным агентом спецслужб. Иван Тертель отметил, что сообщения и работа Протасевича на КГБ были «серьёзным вкладом».

«Подтверждаю: да, Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи. Конечно, о них я говорить не могу», — заявил глава КГБ Беларуси.

По словам Ивана Тертеля, Роман Протасевич сообщал в 2020 году о планах организаторов протестов. «В том числе — кто куда будет идти, регулировать, где они планируют что-то делать и прочие аспекты; кто этим планированием занимался», — перечислил Иван Тертель информацию, которую получал от Протасевича.

Но самой полезной Тертель назвал полученную от него информацию о деятельности представителей белорусской оппозиции, которые уехали из страны.

«… мы владели динамикой создания этих подрывных центров: кто за ними стоял, кто финансировал, кто (к примеру, бывший премьер Польши) приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на варшавский офис», — утверждает Иван Тертель.

Сам Роман Протасевич ранее подтвердил утверждения президента Беларуси о том, что был агентом КГБ, но пока не комментировал заявление главы комитета.

На днях он, осуждённый на 8 лет колонии за события 2020 года и помилованный в 2023 году, появился в эфире гостелеканала СТВ, но не в роли приглашённого гостя, как это бывало ранее, а в роли ведущего.

У 30-летнего журналиста, которого Александр Лукашенко ранее назвал сотрудником белорусской разведки, теперь своя авторская программа на государственном канале.

«Сотрудник разведки» Протасевич стал ведущим на СТВ