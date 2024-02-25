Глава ГУР Украины Буданов намекнул на новую атаку на Крымский мост

Опубликовано: 25.02.2024 17:39 , Обновлено: 25.02.2024

В воскресенье, 25 февраля, глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов пообещал "сюрпризы для оккупантов" в Крыму.

По его словам, война России с Украиной началась ещё десять лет назад с аннексии украинского Крыма. “Мы обещали, что украинский спецназ будет в Крыму в 2023 году, и выполнили это обещание. Врагов ждут новые сюрпризы, и я бы не советовал пользоваться Крымским мостом”, - заявил глава ГУР на опубликованном видео.

При этом Кирилл Буданов уточнил, что своими успехами его ведомство обязано жителям Крыма.

Ранее Телеграф писал, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 24 августа 2023 года ВСУ высадились в Крыму: произошел бой с привлечением военно-морского флота. Позднее г подобной операции сообщили уже в октябре.

ВСУ высадились в Крыму. Что известно?