Глава ГУР Украины Буданов намекнул на новую атаку на Крымский мост
В воскресенье, 25 февраля, глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов пообещал "сюрпризы для оккупантов" в Крыму.
По его словам, война России с Украиной началась ещё десять лет назад с аннексии украинского Крыма. “Мы обещали, что украинский спецназ будет в Крыму в 2023 году, и выполнили это обещание. Врагов ждут новые сюрпризы, и я бы не советовал пользоваться Крымским мостом”, - заявил глава ГУР на опубликованном видео.
При этом Кирилл Буданов уточнил, что своими успехами его ведомство обязано жителям Крыма.
Ранее Телеграф писал, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 24 августа 2023 года ВСУ высадились в Крыму: произошел бой с привлечением военно-морского флота. Позднее г подобной операции сообщили уже в октябре.