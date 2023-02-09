Глава Госдумы РФ назвал Байдена «террористом»

Опубликовано: 09.02.2023 10:19 , Обновлено: 09.02.2023

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал президента США Джо Байдена «террористом». Это случилось после того, как американский журналист Сеймур Херш обвинил штаты во взрывах на «Северных потоках».

По мнению Володина, «Байден вписывает себя в историю как террорист».

Он сравнил нынешнего американского лидера с 33-м президентом США Гарри Трумэном.

«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов», — написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Ранее Телеграфписал, что Ллауреат Пулитцеровской премии, известный американский журналист Сеймур Херш обвинил США, в том числе президента Джо Байдена, а также Норвегию во взрывах на «Северных потоках».

Публикация появилась на Substack спустя час после регистрации самого аккаунта. В ней Херш сослался на один неназванный источник, якобы «непосредственно знакомый с оперативным планированием». После его слова мгновенно распространили российские СМИ.