Глава Генштаба Украины оказался фанатом главы Генштаба России — Time

Опубликовано: 27.09.2022 13:05 , Обновлено: 04.07.2024

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью американскому журналу Time похвалил своего российского коллегу Валерия Герасимова, назвав его «умнейшим из людей».

«Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны», — сказал Залужный изданию.

Журналисты Time также отметили, что в своем украинский генерал «хранит собрание сочинений» Герасимова.

Time поместила Залужного на обложку своего нового номера

Кроме того, в издании подчеркнули, что Залужный, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, не относился со скептицизмом к вторжению РФ. Однако детали стратегии держал в секрете.

«Нам нужно, чтобы противник думал, что мы все дислоцированы на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постим в Facebook», — рассказал он журналу.

Кстати, ранее ходили слухи, что Зеленский собирается сместить Залужного с поста главы Генштаба и назначить на эту должность командующего Сухопутными войсками генерала-полковника Александра Сырского. Однако украинский лидер опроверг. А в командовании ВСУ назвали слухи о напряженных отношениях между руководителями украинской армии «политическими спекуляциями».

Ранее Телеграф писал, что Сырский стоит за контрнаступлением Вооруженных сил Украины в Харьковской области и на севере Донбасса.

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