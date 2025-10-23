Глава генштаба Франции призвал готовиться к войне с Россией и назвал год

Опубликовано: 23.10.2025 08:26 , Обновлено: 23.10.2025

Глава генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что у России "может возникнуть соблазн" продолжить войну на европейском континенте. В связи с этим генерал призвал готовиться к потенциально возможному противостоянию с Россией и даже назвал ориентировочный год, когда это противостояние может реально начаться.

По мнению начальника генштаба, французская армия должна быть готова к “шоковому удару” со стороны России уже через три-четыре года - то есть к 2028-2029 годам . Именно гипотетическим военным противостоянием с Россией, по информации французского издания Le Figaro, Мандон оправдал новые меры по перевооружению страны и увеличение военного бюджета страны.

При этом, по мнению генерала, Франция уже испытывает это противостояние “в гибридных формах”, но в будущем, по его словам, оно может вылиться во “что-то более жестокое”.

“Россия — страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте, и это определяющий элемент моих приготовлений”, — заявил генерал, принявший командование французскими вооружёнными силами 1 сентября этого года.

Как отметило Le Figaro, его оценка перекликается с анализом немецких спецслужб, которые на прошлой неделе предупредили о готовности России “вступить в прямой военный конфликт с НАТО”. По их оценке, эта угроза может стать реальностью уже к 2029 году .

По мнению генерала Мэндона, у Москвы сложилось “впечатление о коллективной слабости Европы”. Однако, по словам главы генштаба, у европейцев “есть всё, чтобы быть уверенными в себе” - от экономического и промышленного до демографического превосходства над Россией.

“Россия не сможет нас запугать, если мы хотим защитить себя. Если наш потенциальный соперник, наш противник поймёт, что мы прилагаем усилия для самообороны и что у нас есть такая решимость, то он может сдаться. Если же у него возникнет ощущение, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может его остановить,” – заявил генерал.

По словам министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, в проекте оборонного бюджета на 2026 год заложено увеличение на 13% - до 57,1 млрд евро . В результате бюджетные расходы на вооруженные силы достигнут 2,2% от ВВП . Деньги планируется потратить в том числе на перевооружение армии.

По словам Мандона, это необходимо не только из-за гипотетического военного противостояния с Россией в будущем, но и в силу других, накладывающихся друг на друга кризисов и угроз – от внутреннего терроризма до неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.

“Трещины повсюду”, - подчеркнул генерал.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обещанные странами НАТО удары по российским самолётам, которые нарушают границы, станут причиной войны.

Посол России во Франции пригрозил НАТО войной