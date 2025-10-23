Глава генштаба Франции призвал готовиться к войне с Россией и назвал год
Глава генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что у России "может возникнуть соблазн" продолжить войну на европейском континенте. В связи с этим генерал призвал готовиться к потенциально возможному противостоянию с Россией и даже назвал ориентировочный год, когда это противостояние может реально начаться.
По мнению начальника генштаба, французская армия должна быть готова к “шоковому удару” со стороны России уже через три-четыре года - то есть к 2028-2029 годам . Именно гипотетическим военным противостоянием с Россией, по информации французского издания Le Figaro, Мандон оправдал новые меры по перевооружению страны и увеличение военного бюджета страны.
При этом, по мнению генерала, Франция уже испытывает это противостояние “в гибридных формах”, но в будущем, по его словам, оно может вылиться во “что-то более жестокое”.
“Россия — страна, которая может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте, и это определяющий элемент моих приготовлений”, — заявил генерал, принявший командование французскими вооружёнными силами 1 сентября этого года.
Как отметило Le Figaro, его оценка перекликается с анализом немецких спецслужб, которые на прошлой неделе предупредили о готовности России “вступить в прямой военный конфликт с НАТО”. По их оценке, эта угроза может стать реальностью уже к 2029 году .
По мнению генерала Мэндона, у Москвы сложилось “впечатление о коллективной слабости Европы”. Однако, по словам главы генштаба, у европейцев “есть всё, чтобы быть уверенными в себе” - от экономического и промышленного до демографического превосходства над Россией.
“Россия не сможет нас запугать, если мы хотим защитить себя. Если наш потенциальный соперник, наш противник поймёт, что мы прилагаем усилия для самообороны и что у нас есть такая решимость, то он может сдаться. Если же у него возникнет ощущение, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может его остановить,” – заявил генерал.
По словам министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, в проекте оборонного бюджета на 2026 год заложено увеличение на 13% - до 57,1 млрд евро . В результате бюджетные расходы на вооруженные силы достигнут 2,2% от ВВП . Деньги планируется потратить в том числе на перевооружение армии.
По словам Мандона, это необходимо не только из-за гипотетического военного противостояния с Россией в будущем, но и в силу других, накладывающихся друг на друга кризисов и угроз – от внутреннего терроризма до неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.
“Трещины повсюду”, - подчеркнул генерал.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обещанные странами НАТО удары по российским самолётам, которые нарушают границы, станут причиной войны.