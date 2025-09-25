Посол России во Франции пригрозил НАТО войной

Опубликовано: 25.09.2025 17:47 , Обновлено: 25.09.2025

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обещанные странами НАТО удары по российским самолётам, которые нарушают границы, станут причиной войны.

Он обвинил страны НАТО в частых нарушениях границ РФ, но примеров и доказательств не привел. “Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало вооруженного конфликта”, - заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что государства-члены альянса «при необходимости» могут сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство.

В интервью Fox News Рютте задали вопрос о вторничном заявлении Дональда Трампа. На вопрос журналистов, следует ли странам НАТО сбивать российские самолёты, нарушающие их воздушное пространство, американский президент ответил: «Думаю, да».

Однако не все в НАТО с этим согласны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолётам, нарушающим воздушное пространство альянса.

Макрон рассказал, что государства-члены НАТО, конечно, должны усилить ответ на дальнейшие “провокации” со стороны России, особенно в воздушном пространстве Восточной Европы. «Это означает, что если кто-то снова вас провоцирует, вам придётся реагировать чуть более решительно», — сказал он.

В то же время он заявил, что НАТО не должно сбивать российские самолёты, если они нарушают воздушное пространство государств-членов НАТО. Президент Франции убеждён, что нет необходимости открывать огонь в ответ на эти «инспекции», проводимые Москвой.

А вот министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседе с американским журналистом на телеканале CNN подчеркнул, что «все происходит только в одном направлении» и что самолеты или беспилотники из Польши или стран НАТО не нарушают воздушное пространство России.

А потом заявил, что “если бы российский истребитель, перехваченный польскими ВВС, не подчинился приказам, боюсь, нам пришлось бы сделать всё необходимое для защиты наших граждан».