Посол России во Франции пригрозил НАТО войной
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что обещанные странами НАТО удары по российским самолётам, которые нарушают границы, станут причиной войны.
Он обвинил страны НАТО в частых нарушениях границ РФ, но примеров и доказательств не привел. “Если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало вооруженного конфликта”, - заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что государства-члены альянса «при необходимости» могут сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство.
В интервью Fox News Рютте задали вопрос о вторничном заявлении Дональда Трампа. На вопрос журналистов, следует ли странам НАТО сбивать российские самолёты, нарушающие их воздушное пространство, американский президент ответил: «Думаю, да».
Однако не все в НАТО с этим согласны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолётам, нарушающим воздушное пространство альянса.
Макрон рассказал, что государства-члены НАТО, конечно, должны усилить ответ на дальнейшие “провокации” со стороны России, особенно в воздушном пространстве Восточной Европы. «Это означает, что если кто-то снова вас провоцирует, вам придётся реагировать чуть более решительно», — сказал он.
В то же время он заявил, что НАТО не должно сбивать российские самолёты, если они нарушают воздушное пространство государств-членов НАТО. Президент Франции убеждён, что нет необходимости открывать огонь в ответ на эти «инспекции», проводимые Москвой.
А вот министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседе с американским журналистом на телеканале CNN подчеркнул, что «все происходит только в одном направлении» и что самолеты или беспилотники из Польши или стран НАТО не нарушают воздушное пространство России.
А потом заявил, что “если бы российский истребитель, перехваченный польскими ВВС, не подчинился приказам, боюсь, нам пришлось бы сделать всё необходимое для защиты наших граждан».