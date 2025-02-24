Глава Еврокомиссии анонсировала новый транш в 3,5 млрд евро для Украины

Опубликовано: 24.02.2025 13:40 , Обновлено: 24.02.2025

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля анонсировала новый транш финансовой помощи Украине. На этот раз речь идёт о сумме в 3,5 млрд евро, которую европейские союзники пообещали выделить Киеву уже в марте.

Выступая на Международном саммите в поддержку Украины в Киеве, фон дер Ляйен назвала развязанную Россией войну “самым центральным и значимым кризисом для будущего Европы”.

“На карту поставлена ​​не только судьба Украины. Это судьба Европы. Поэтому нашим главным приоритетом остается усиление сопротивления Украины. На данный момент Евросоюз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 млрд евро. Это больше, чем кто-либо другой. Благодаря нашему Украинскому фонду и кредиту G7 мы закрыли бюджетный дефицит Украины на весь 2025 год. Параллельно мы должны ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов. И это будет в центре нашей работы в ближайшие недели”, - пообещала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также анонсировала “всеобъемлющий план” по масштабированию европейского производства вооружений и оборонных возможностей ЕС, а также “амбициозный пакет по энергетической безопасности”, целью которого, по её словам, станет обеспечение устойчивой, безопасной и конкурентоспособной энергетической системы в Украине.

Глава Еврокомиссии пообещала полностью интегрировать рынок электроэнергии Украины и Молдовы с европейским рынком до конца 2026 года и задействовать потенциал приграничных украинских газовых хранилищ. Для усиления энергетической безопасности фон дер Ляйен также пообещала ускорить европейские инвестиции в возобновляемую энергетику Украины.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 24 февраля Евросоюз также принял 16-й пакет санкций против России. Помимо торговых ограничений и прочих экономических санкций, в новый пакет вошли и новые визовые ограничения. Затронули европейские санкции не только российских граждан и компании, но и Беларусь.

В 16-й пакет санкций ЕС против России вошли ограничения и для Беларуси