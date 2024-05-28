ГИБДД России вернули название, придуманное около 90 лет назад

Опубликовано: 28.05.2024 17:18 , Обновлено: 28.05.2024

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников рассказал, что ведомству решили вернуть прежнее название, которое существовало ещё около 90 лет назад. Теперь ГИБДД России официально будет называться Госавтоинспекцией.

Об этом Черников заявил в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России. Он уточнил, что такое решение уже урегулировано законодательно, передало информагентство “ТАСС”. Тем временем депутат Госдумы Виталий Ефимов подчеркнул, что с новым названием “частично изменится и суть”: будет усилена не только безопасность, но и “контролирующие функции структуры».

«Аббревиатура тоже имеет значение. Кто когда говорил “ГИБДД”? Все говорят “ГАИ”, начиная от детей и заканчивая пенсионерами. Я думаю, возвращение прежнего названия правильно — оно всегда было в нашей стране», — отметил Виталий Ефимов.

[info_b]ГАИ учредили в 1936 году по решению Совнаркома СССР. В 1998-м в России её переименовали в ГИБДД. Называть милицию полицией в РФ стали в 2011 году после реформы МВД. В Беларуси же переименование структуры не проводилось – она и сейчас носит название Госавтоинспекция.[/info_b]

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