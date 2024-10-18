Германия вернёт в Польшу 40 тыс нелегалов? В Варшаве ответили, что считают "полной чушью"

Опубликовано: 18.10.2024 08:37 , Обновлено: 18.10.2024

Польское издание Interia сообщило со ссылкой на свои источники, об опасениях МИД Польши, что Германия в полной мере воспользуется процедурами реадмиссии мигрантов. Таким образом Берлин сможет отправить в Польшу до 40 тысяч мигрантов. Если это произойдет, Варшава будет обязана их принять

Реадмиссия и “Дублинские процедуры” - позволяют вернуть мигрантов в пределах Европейского Союза или стран, принявших общие правила. Короче говоря, согласно этим законам, страны ЕС согласны с тем, что мигранта должна принять страна, где мигрант впервые подал заявление о предоставлении убежища. В данном же случае речь идёт о нелегалах из арабских и африканских стран, которые проникли в Польшу со стороны Беларуси.

Рассмотрение заявления может закончиться отрицательным решением, но до завершения процедуры мигранту должны быть обеспечены властями страны пребывания достойные условия проживания.

Германия и так регулярно отправляет обратно в Польшу мигрантов, незаконно пересекших ее границу. Но тут речь идёт о массовом явлении, утверждает польское издание.

Впрочем, такое сообщение опровергли в МВД Польши. Замглавы ведомства Чеслав Мрочек заявил, что “это полная чушь”.

“Я уже говорил о механизме возвращения мигрантов, начавших процедуру международной защиты в первой стране Евросоюза. Те, кто едут из Беларуси в Польшу, начали такую процедуру, а затем, не дожидаясь ее завершения, оказались в Германии и других странах ЕС. В соответствии с европейскими соглашениями их можно отправить обратно”, - пояснил замминистра.

Однако он уточнил, что таких было “может быть тысяча или две тысячи человек, но не 40 тысяч”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Польши Анджей Дуда 15 октября обратился с речью к Сейму, раскритиковав предложение действующего премьер-министра Дональда Туска ужесточить миграционную политику и приостановить действие закона об убежище. По мнению главы государства, это “не улучшит ситуацию на границе с Беларусью”. Дуда также обвинил главу польского правительства в “охоте на ведьм” и пропаганде “воинствующей демократии”.

«Охота на ведьм» — Президент Польши вступился за белорусов в Сейме и раскритиковал план Туска по ужесточению миграционной политики