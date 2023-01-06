Германия решилась поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, а США — БМП Bradley

Опубликовано: 06.01.2023 08:31 , Обновлено: 06.01.2023

Германия и США решили поставить Украине бронетранспортеры Marder, зенитно-ракетный комплекс Patriot и боевые машины пехоты типа Bradley. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ на фоне предложения России о «рождественском перемирии».

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во времятелефонного разговора «выразили совместную решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется».

Поэтому США решили отправить Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder, а также ЗРК Patriot. О количестве там ничего не сообщили.

Обучение украинцев на себя взяли так же США и ФРГ.

Как пишут американские СМИ, о новом пакете военной помощи США, куда войдут десятки БМП Bradley, могут объвить уже 6 января. Его стоимость может стать рекордной — $2,85 млрд.

Тем временем немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ рассматривает отправку от 20 до 40 единиц БМП Marder.

Кроме того, в МИД Великобритании объявили, что танки «вполне могут стать частью» будущей поддержки Украины.

[info_b] БМП Bradley — оснащена мощной пушкой производства компании BAE Systems, которую использоваи американскими военными в качестве основного средства передвижения войск c середины 1980-х годов и применялась в ходе войн в Персидском заливе, Ираке и Афганистане. На вооружении американской армии состоят несколько тысяч машин этого типа, и они могут усилить огневые мощности украинской армии, пишет «Голос Америки».

БМП Marder – основная боевая машина пехоты армии ФРГ с 1970-х годов. Эта БМП производится компанией Rheinmetall, она оснащена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и двумя пулеметами MG3 калибра 7,62 мм.

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