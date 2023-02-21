Германия призвала граждан не ездить в Россию до 26 февраля
Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан отказаться от поездок в Россию, особенно в период с 20 по 26 февраля. Об этом-сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
В частности, больше это касается западных областей. Так, немцев попросили не ездить в области, которые близки к границе с Украиной: Ростовскую, Краснодарскую, Курскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую.
Особенно внимательными и осторожными в МИД призвали быть в период с 20 по 26 февраля, когда в России запланирован ряд мероприятий.
Там отметили, что граждане с двойным гражданством должны помнить, что власти РФ «рассматривают их только как граждан России». И подчеркнули, что их могут призвать в вооруженные силы РФ, а посольство не сможет предоставить консульскую защиту.
В МИД также напомнили что «использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно». Как и денежные переводы из ЕС в РФ.
Ранее Телеграф писал, что Россия, вполне вероятно, к 24 февраля начнет утверждать о захвате Бахмута в Донецкой области Украины, независимо от реальности на местах. Об этом заявила британская разведка в свежей сводке.