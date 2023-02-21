Германия призвала граждан не ездить в Россию до 26 февраля

Опубликовано: 21.02.2023 08:14 , Обновлено: 21.02.2023

Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан отказаться от поездок в Россию, особенно в период с 20 по 26 февраля. Об этом-сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, больше это касается западных областей. Так, немцев попросили не ездить в области, которые близки к границе с Украиной: Ростовскую, Краснодарскую, Курскую, Саратовскую, Воронежскую и Волгоградскую.

Особенно внимательными и осторожными в МИД призвали быть в период с 20 по 26 февраля, когда в России запланирован ряд мероприятий.

Там отметили, что граждане с двойным гражданством должны помнить, что власти РФ «рассматривают их только как граждан России». И подчеркнули, что их могут призвать в вооруженные силы РФ, а посольство не сможет предоставить консульскую защиту.

В МИД также напомнили что «использование немецких кредитных карт, а следовательно, и снятие наличных в банкоматах, в Российской Федерации невозможно». Как и денежные переводы из ЕС в РФ.

Ранее Телеграф писал, что Россия, вполне вероятно, к 24 февраля начнет утверждать о захвате Бахмута в Донецкой области Украины, независимо от реальности на местах. Об этом заявила британская разведка в свежей сводке.