Германия предъявила права на газ найденный Польшей. Поделится ли Варшава?

Опубликовано: 24.07.2025 08:16 , Обновлено: 24.07.2025

В Германии заговорили о своих правах на часть нефтяного месторождения, недавно открытого Польшей в Балтийском море. Дело в том, что оно частично находится на территории Германии. Придётся ли Польше делиться доходами от разработки нового месторождения?

Таким вопросом на днях задались журналисты немецкой газеты Die Welt.

Нефтяное месторождение было обнаружено в шести километрах к северу от польского Свиноуйсьце. По своим размерам оно превосходит крупнейшее нефтяное месторождение Миттельплате в Северном море, где нефть добывают уже 40 лет.

Однако оказалось, что месторождение столь велико, что простирается и на территорию Германии. На это обратили внимание власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

“Месторождение расположено на территории обеих стран”, — процитировало немецкое издание официальный ответ Министерства экономики, инфраструктуры, туризма и труда в Шверине (административный центр Мекленбурга-Передней Померании). Местные власти предположили, что речь идёт о месторождении, которое в Германии известно под названием Херингсдорф, и буровые работы там велись ещё во времена ГДР.

Такие работы, в частности, проводила немецкая компания Neptun Energy, дочка французской Engie. Однако качество сырья в Херингсдорфе было признано неудовлетворительным, поэтому добычу нефти там так и не начали. Немецкие журналисты предположили, что залежи нефти, расположенные восточнее, вероятно, располагаются на большей глубине и имеют более высокое качество.

Противоречит интересам Германии?

По данным Die Welt, польская сторона не уведомила правительство Мекленбурга-Передней Померании о своих планах по добыче нефти. Впрочем, министр климата, сельского хозяйства и охраны окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тиль Бакхаус назвал польский проект разработки нового месторождения нефти признаком “отсталой промышленной политики в области климата, противоречащей интересам окружающей среды и туризма на немецкой стороне”.

“Наше будущее не в балтийской нефти, а в энергии солнца, ветра и биомассы”, — выразил своё мнение Бакхаус.

Однако издание отмечает, что расширение инфраструктуры ветровой и солнечной энергетики пока не привело к существенному вытеснению ископаемого топлива во всем мире. Именно ископаемое топливо по-прежнему покрывают примерно 80% мирового спроса на энергию.

Как отметило издание Die Welt, подземные месторождения нефти и газа также имеются на голландско-германской границе. По данным газеты, голландская компания One Dyas планирует разрабатывать газовое месторождение в Северном море, которое также простирается на территорию Германии. Согласно договорённостям, там Германия получит долю в доходах голландских нефтедобытчиков. Это регулируется так называемым соглашением об унитаризации между правительствами Гааги и Берлина, которое было подписано в начале июля. Впрочем, ещё в 1971 году Германия подписала с Нидерландами и Данией трехсторонний “Копенгагенский договор”, регулирующий использование трансграничных ресурсов.

Будет ли достигнута аналогичная договорённость с польской стороной? Вопрос пока остаётся открытым. Польская сторона до сих пор подчёркивала “национальное значение” открытия. По мнению немецких экспертов, заключение соглашения о разделе прибыли может зависеть от толкования правил ЕС, а также от готовности Варшавы признать участие Германии в будущей разработке месторождения, если оно вообще будет начато.

Ранее Telegraf.news сообщил, что компания Central European Petroleum (CEP) недавно объявила об открытии месторождения нефти и природного газа в Балтийском море, примерно в 6 км от польского Свиноуйсьце. Это месторождение является «крупнейшим открытием традиционной нефти в истории Польши и одним из крупнейших в Европе», — заявила компания.

«Станет прорывом?» — В Польше открыли одно из крупнейших в Европе месторождение нефти и газа