Германия пообещала подумать над поставкой в Украину ПВО Patriot
Власти Германии не отвергли идею Польши передать Украине для защиты западных областей системы ПВО Patriot. В Берлине заявили, что там обсуждат с союзниками по НАТО предложение Польши.
“Мы говорим с нашими союзниками о том, как отреагировать на предложение Польши”, - заявил представитель правительства Германии журналистам в Берлине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в пятницу, что решение о том, поставлять ли Украине системы Patriot, зависит от отдельных правительств.
“НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим, - заявил он журналистам в Брюсселе. - Многие войны заканчиваются переговорами, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя”.
Ранее Телеграф сообщил, что Германию удивил ответ Польши на предложение Берлина о передаче Варшаве ЗРК Patriot. В частности, последняя предложила отправить эти ППО Украине. Об этом заявил посол ФРГ в Польше Томас Баггер в интервью Rzeczpospolitą.
Польша решила передать Patriot Украине, но ждёт разрешения Германии