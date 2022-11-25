Германия пообещала подумать над поставкой в Украину ПВО Patriot

Опубликовано: 25.11.2022 14:43 , Обновлено: 25.11.2022

Власти Германии не отвергли идею Польши передать Украине для защиты западных областей системы ПВО Patriot. В Берлине заявили, что там обсуждат с союзниками по НАТО предложение Польши.

“Мы говорим с нашими союзниками о том, как отреагировать на предложение Польши”, - заявил представитель правительства Германии журналистам в Берлине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в пятницу, что решение о том, поставлять ли Украине системы Patriot, зависит от отдельных правительств.

“НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим, - заявил он журналистам в Брюсселе. - Многие войны заканчиваются переговорами, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя”.

Ранее Телеграф сообщил, что Германию удивил ответ Польши на предложение Берлина о передаче Варшаве ЗРК Patriot. В частности, последняя предложила отправить эти ППО Украине. Об этом заявил посол ФРГ в Польше Томас Баггер в интервью Rzeczpospolitą.

Польша решила передать Patriot Украине, но ждёт разрешения Германии