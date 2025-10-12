Опубликовано: 12.10.2025 19:14 , Обновлено: 12.10.2025

Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что власти Германии договорились с Москвой о совместной программе по обучению и перевооружению российской армии. Это произошло при канцлере Ангеле Меркель.

По данным издания, Берлин и Москва даже планировали создание специальной «Германо-российской комиссии по вооружениям», а также строительство с 2011 года центра боевой подготовки в мулинском Поволжье.

Соглашение между Германией и Россией на самом деле было подписано в июне 2011 года в Унтерлюссе, Нижняя Саксония. Стоимость первого «Учебного центра российской армии» тогда составила 135 миллионов евро. Разработкой концепции занимался Валерий Герасимов, впоследствии ставший одним из командующих российскими войсками в войне против Украины.

По случаю подписания документа власти Германии и России сообщили, что планировали к 2014 году в Мулино создать «самую современную в мире» учебную базу, способную ежегодно обучать до 30 000 военнослужащих.

Как сообщил Der Spiegel, российская армия планировала построить восемь таких центров для всех военных округов. Весь проект должен был быть завершён к 2020 году. Также обсуждались поставки немецкого оборудования. Предполагаемая общая стоимость сделки составляла один миллиард евро.

По словам авторов статьи, власти России осознали недостаточную подготовленность своей армии после войны с Грузией. Несмотря на успехи ВС РФ, потери в той войне и несогласованность действий подразделений произвели неприятное впечатление на руководство страны.

При этом центр в Мулино должен был построить немецкий концерн Rheinmetall, который теперь активно сотрудничает с Киевом. Власти Германии и России намеревались также запустить совместное предприятие для ремонта и модернизации российской военной техники. По данным Der Spiegel, правительство Германии якобы оказывало давление на руководство компании Rheinmetall, побуждая её к сотрудничеству с Россией.

«Нет сомнений, что именно бундесвер в первую очередь был движущей силой этого проекта. Военное сотрудничество, как утверждалось, должно было укрепить доверие. А доверие — стать гарантией мира. Более того, немецкие солдаты и специалисты Rheinmetall должны были работать в центре боевой подготовки, тем самым узнавая много нового об истинном состоянии российских вооружённых сил. С немецкой точки зрения, логика была такова: в конце концов, вы раскрываете свои слабости только тем, кому доверяете», — говорится в статье Der Spiegel.

Журнал утверждает, что в последующие годы Мулино неоднократно посещали сотрудники бундесвера и компании Rheinmetall. Российские эксперты и военные также посещали бундесвер и эту немецкую оружейную компанию. Кроме того, определенное количество немецких военнослужащих было направлено в Россию на постоянной основе.

Ещё более тесное сотрудничество

По данным немецкого еженедельника, в планах Берлина и Москвы было более тесное сотрудничество. Российский офицер связи должен был присоединиться к штабу сухопутных войск Германии в Штраусберге. Взамен офицер бундесвера должен был быть переведен в отдел Генерального штаба российской армии. В Der Spiegel пишут, что россияне не сразу доверились Берлину, но в итоге согласились.

Обмен офицерами должен был произойти в 2014 году. Но этому помешал конфликт в Крыму. Не состоялись и совместные российско-германские учения, запланированные на 2013 год в Каменке. В ходе этих учений армии обеих стран должны были отработать «обнаружение вооружённых бандформирований» и их «уничтожение», или, как говорила российская сторона, — «ликвидацию».

Уже тогда страны Балтии, Польша и Финляндия выразили протесты против такого сближения Берлина и Москвы, сравнивая ситуацию с Рапалльским договором и пактом Молотова-Риббентропа. Но Германия не обращала внимания на сопротивление союзников по НАТО.

Однако после аннексии Крыма Россией Германия приостановила реализацию всех планов и проектов. Все выданные экспортные лицензии были отозваны. По данным издания Der Spiegel, Rheinmetall, к тому времени уже потратившая средства, «проявила необычайное упорство перед лицом запрета на экспорт, наложенного немецким правительством». Компания потребовала компенсации, утверждая, что оборудование для Мулино было практически полностью изготовлено и ждало поставок в Россию.

Поддоны с оборудованием до сих пор хранятся на складе в Бремерхафене. Однако Rheinmetall после 2022 года даже рассматривала возможность бесплатной передачи их Украине в качестве акта солидарности.

[inf]Тем не менее, центр боевой подготовки в Мулино всё же был создан без участия Германии. В 2021 году там прошли одни из крупнейших учений «Запад-2021», в которых приняли участие 200 000 военнослужащих из России и Беларуси.[/inf]

В России пока не комментировали статью в немецком журнале. Власти Германии с тех пор сменились. А Ангела Меркель недавно дала интервью, в котором обвинила страны Балтии и Польшу в том, что те не дали ей провести прямые переговоры с Москвой, чтобы предотвратить войну.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Меркель по поводу нежелания его страны и стран Балтии сближаться с Россией в 2021 году, упрекнул немецкого политика в «забывчивости».

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