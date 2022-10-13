Германия отказалась от предложения Путина о новых поставках газа - "Ненадежный"

Опубликовано: 13.10.2022 09:56 , Обновлено: 13.10.2022

Власти Германии резко ответили на предложение Владимира Путина возобновить поставки газа в Европу. В Берлине сказали о ненадежности России как поставщика.

По всему выглядит так, что Владмир Путин попытался в последний раз вскочить в уходящий поезд ЕС. И неудачно.

На вопрос, исключит ли Берлин использование “Северного потока-2”, пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффманн ответила: “Да”.

“Независимо от возможных диверсий на двух трубопроводах мы видели, что Россия больше не является надежным поставщиком энергии и что еще до повреждения «Северного потока-1» поставки газа прекратились. Для нас нет оснований полагать, что это изменится», — заявила Кристиана Хофман.

Кстати, объем закачки газа в подземные хранилища Европы увеличился в сентябре и октябре, и по состоянию на конец 2 октября заполняемость газохранилищ региона приблизилась к 90%, а кое-где и превысила, сообщила Европейская ассоциация газовой инфраструктуры.

В ЕС нашли альтернативу российском газу (но ещё не всему, часть все ещё поставляется через Украину и Турцию). В той же Германии дали старт строительству новых СПГ-терминалов. А Норвегия рассматривает возможность расконсервации самого большого на европейском континенте месторождения газа.

Ранее Владимир Путин заявил, что может отдать приказ о поставках газа в Европу по уцелевшей ветке “Северного потока-2”.

“Мяч на стороне ЕС. Если они захотят, то краны можно включить, и все”, - сказал он в своем выступлении на энергетическом форуме в Москве.

С ещё раньше вице-премьер России Александр Новак 5 октября пообещал начать поставки газа в ЕС через уцелевшую нитку “Северного потока 2”, если Евросоюз согласится.

В «Газпроме» заявили, что откачивают газ в уцелевшей нитке «B» «Северного потока-2». Но пообещали закачать его туда обратно, если ЕС согласится получать газ по «Северному потоку-2».

«Все логично?» — Эксперт оценил предложение России поставлять газ по уцелевшей трубе «Северного потока-2»