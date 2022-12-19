Генпрокурор отказался называть «огромную» сумму ущерба Беларуси от Второй мировой войны

Опубликовано: 19.12.2022 12:06 , Обновлено: 15.11.2024

Генеральный прокурор Андрей Швед 19 декабря заявил, что оценило сумму материального ущерба Беларуси, который «нанесли фашистские оккупанты и их пособники в годы Великой Отечественной войны».

По его словам, специальная комиссия провела «большую масштабную работу». Однако высчитанную сумму он не назвал, пообещав сделать это позже.

«Потому что она огромная, эта сумма, и требует своего осмысления», — объяснил Швед.

Напомним, в конце июля 2021 года генпрокурор заявил, что его подчиненные насчитали не менее $500 млрд. убытков в «нынешних ценах». Кто будет возмещать материальный ущерб, Швед не уточнял.