Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу

Опубликовано: 16.01.2023 16:23 , Обновлено: 16.01.2023

Вооруженные силы Германии начали переброску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Польшу. Об этом 16 января сообщило издание Aussiedlerbote со ссылкой на информацию DPA.

По информации СМИ, первые солдаты с машинами должны отправиться из Бад-Зюльце уже 16 января, а в ближайшие дни системы будут перевезены в Польшу.

В общей сложности три эскадрильи обеспечат защиту критически важной инфраструктуры союзника НАТО вблизи границы с Украиной.

После падения ракеты на польской территории в ноябре 2022 года министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт и ее польский коллега Мариуш Блащак договорились о том, что немецкие системы противоракетной обороны Patriot будут переброшены в Польшу.

Ранее Телеграф писал, что в начале января Германия и США решили поставить Украине бронетранспортеры Marder, зенитно-ракетный комплекс Patriot и боевые машины пехоты типа Bradley.

[info_b]Западные СМИ сообщали, что пока идет речь о передаче ВСУ одной батареи Patriot. В стандартной комплектации — это машина электропитания, радиолокационная станция, пункт управления огнем, пусковые установки (4-8 шт), радиолокационная антена и сами ракеты-перехватчики. Одна пусковая установка может запускать от 4 до 16 ракет в зависимости от их вида. Батарее Patriot может потребоваться до 90 военнослужащих для ее эксплуатации и технического обслуживания.[/info_b]