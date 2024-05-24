Генштаб ВСУ объявил о начале контрнаступления в Харьковской области

Опубликовано: 24.05.2024 16:45 , Обновлено: 24.05.2024

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что войска страны остановили российские силы на Харьковском направлении и начали контрнаступление. В российском Минобороны сообщили, что силы РФ продолжили продвижение "в глубину обороны противника".

“Что касается Харьковского направления, противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Пока враг остановлен, ситуация контролируемая, проводятся контрнаступательные действия”, - сообщил на брифинге в Киеве представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко.

По его словам, россияне наступают на востоке Харьковщины, планируют с востока обойти город Купянск, но “успеха не имеют”.

В целом же обстановку на фронте Прохоренко назвал сложной. Он рассказал, что “жесткие боевые действия” идут почти по всей линии фронта. “В Сумской и Черниговской [областях] ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории России, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА”, - прокомментировал представитель генштаба ВСУ.

А основные бои, по его словам, идут сейчас на Донбассе и Харьковщине. “Силы обороны знают о планах противника и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя”, - заявил Прохоренко.

Информация Минобороны РФ

Министерство обороны России в своей еженедельной сводке за 18 - 24 мая отчиталось, что группировка войск “Север” заняла населенный пункт Старица Харьковской области и продолжила продвижение “в глубину обороны противника”.

Также, по информации российского военного ведомства, войска РФ отразили 23 контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Данные Института изучения войны

По информации американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), ВСУ “отбили окраинную территорию к северу от Харькова” на фоне продолжающихся российских наземных атак 23 мая. Как отметили в ISW, украинские силы “незначительно продвинулись” около села Лукьянцы в Харьковской области, войска РФ продолжили наземные атаки возле села Липцы.

Также, по информации в ISW, российские силы продолжили наземные атаки в Волчанске и его окрестностях.

Ранее Telegraf.news сообщал, что журнал The Economist опубликовал, как утверждается, план наступления российской армии на севере Харьковской области в Украине. Согласно плану, Россия в течение 72 часов, то есть 3 дней, собиралась выйти на рубежи артиллерийской досягаемости Харькова.

Россия планировала окружить Харьков за 3 дня? The Economist показал возможный план наступления