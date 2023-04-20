Генсек НАТО впервые с начала войны прибыл в Киев

Опубликовано: 20.04.2023 13:12 , Обновлено: 20.04.2023

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля внезапно прибыл в Киев. Это произошло впервые с тех пор, как Россия ввела свои войска в Украину, передает AP News.

«Генеральный секретарь НАТО находится в Украине. Мы опубликуем дополнительную информацию как можно скорее», – сказал представитель альянса, который попросил не называть его имени в соответствии с процедурами НАТО.

Местные СМИ опубликовали фотографии Столтенберга, который, по-видимому, отдал дань уважения павшим украинским солдатам на Михайловской площади в Киеве.

Как сообщило издание AP News, помимо важного символизма этого визита, точная цель поездки Столтенберга вначале оставалась неясной.

Ведь НАТО не имеет официального присутствия в Украине. Тем не менее, альянс «оказывает только нелетальную поддержку – в виде генераторов, медицинского оборудования, палаток, военной формы и другого – правительству в Киеве».

В AP News также отметили, что Столтенберг был сильным голосом альянса на протяжении всей войны и сыграл важную роль в получении и координации поддержки Украины со стороны 31 члена, поскольку страна стремилась удержать свою территорию.

Йенс Столтенберг был в Киеве перед войной. Но это, отметило издание, его первый визит во время военных действий, который «подчеркивает давние обязательства НАТО по защите независимости Украины».

Столтенберг рассказал, как Путин помог расширить НАТО. Песков — об «очередном обострении»