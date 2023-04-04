Столтенберг рассказал, как Путин помог расширить НАТО. Песков - об "очередном обострении"

Опубликовано: 04.04.2023 13:58 , Обновлено: 04.04.2023

Вступление Финляндии в НАТО во вторник, 4 апреля 2023 года, станет историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг 4 апреля, добавив, что альянс добьется, чтобы Швеция также стала полноправным членом.

“Президент Путин провозгласил целью вторжения в Украину сокращение НАТО, - сказал он журналистам в преддверии встречи министров иностранных дел альянса. - Он добился прямо противоположного … Финляндия сегодня, а вскоре и Швеция станут полноправными членами альянса”.

Тем временем, в Кремле признали, что вместо остановки НАТО получили “очередное обострение”. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 4 апреля, что вступление Финляндии в НАТО (намеченное на сегодня) - это очередное “посягательство на безопасность России”.

В то же время он отметил, что вся эта ситуация в корне отличается от проблемы с Украиной – Финляндия никогда не была настроена антироссийски, считает он. Как сообщило Reuters, Песков сказал, что Россия будет вынуждена принять “контрмеры” для обеспечения безопасности России.