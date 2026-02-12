Генсек НАТО пригрозил России «смертоносным ответом»

Опубликовано: 12.02.2026 08:16 , Обновлено: 12.02.2026

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 11 февраля на пресс-конференции в Брюсселе выступил с резким предупреждением в адрес Москвы. Он пригрозил России "смертоносным ответом" за любые попытки блокировать так называемый Сувалкский коридор.

На вопрос журналистов о том, сможет ли НАТО быстро отреагировать, если Россия перекроет так называемый Сувалкский коридор, Рютте пообещал “решительную реакцию” со стороны Альянса.

[inf]Сувалкский коридор – небольшой участок, соединяющий Польшу и Литву (длиной примерно 100 км), расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.[/inf]

“Безусловно. Могу вас заверить, что НАТО регулярно проводит учения по различным сценариям, используя всю соответствующую разведывательную информацию. Также могу вас заверить, что мы хорошо подготовлены к реагированию на любую угрозу Альянсу – чтобы никто не думал, что может напасть на нас, потому что наш ответ будет разрушительным”, – процитировало Рютте польское издание Onet.pl.

Генсек подчеркнул, что НАТО остаётся в первую очередь “оборонительным альянсом”. “И наша реакция будет смертельной, если они попытаются напасть на нас”, — резюмировал он.

По данным газеты Wall Street Journal, сценарий нападения России на территорию Литвы с Польшей недавно отрабатывался на очередных военных учениях НАТО. Сообщается, что в них приняли участиин 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, а также парламентариев и экспертов по безопасности. Учения были организованы совместно ежедневной газетой Die Welt и университетом Бундесвера в Гамбурге.

По сценарию учений, Россия занимает литовский Мариямполе, город с населением 35 000 человек, расположенный в Сувалкском коридоре, под предлогом якобы возникшего гуманитарного кризиса в Калининградской области - своем анклаве, граничащем с Польшей и Литвой.

Мариямполе — стратегически важное место, расположенное на пересечении важных европейских автомагистралей: на юго-западе проходит так называемая Via Baltica, дорога, ведущая в Польшу, а на западе — дорога, соединяющая Беларусь и Калининград. В соответствии с транзитным соглашением 2002 года между Россией, ЕС и Литвой, последняя открыта для российских перевозок.

Напомним, в прошлом году власти Литвы решили модернизировать и укрепить один из маршрутов, проходящих через Сувалкский коридор, и анонсировали “новые меры защиты” вдоль границ с Беларусью и Калининаградской областью РФ.

Литва решила укрепить маршрут через Сувалкский коридор. Что за «новые меры» вдоль границы с Беларусью?