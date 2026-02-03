Генсек НАТО пообещал Украине иностранных солдат, самолёты и поддержку на море

Опубликовано: 03.02.2026 15:01 , Обновлено: 03.02.2026

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая с трибуны украинской Рады в Киеве 3 февраля пообещал присутствие иностранных вооружённых сил на украинской территории и поддержку на море и в воздухе. Всё это, по словам Рютте, Украина получит как только будет достигнуто мирное соглашение с Россией.

“Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились”, - заявил Рютте, выступая перед членами украинской Рады.

По словам Рютте, Украина остается в центре внимания НАТО. Он пообещал оказывать поддержку со стороны западных союзников и “другими способами”.

Такие заявления противоречат требованиям, которые Москва выдвигает Киеву в качестве условий для заключения мирного соглашения. Буквально накануне в Министерстве иностранных дел России об этом заявили в очередной раз. В заявлении МИДа прямо указывается на то, что размещение западных войск на украинских территориях будут рассматривать как “интервенцию”.

“Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России”, — процитировало заявление российского МИДа РИА “Новости”.

Между тем, 3 февраля газета Financial Times заявила о том, что власти Украины договорились со своими западными партнерами о дополнительных гарантиях безопасности, которые призваны обеспечить выполнение будущего мирного соглашения с Россией. По информации издания, стороны согласовали условия, при которых страны Евросоюза и США фактически вступят в военное противостояние с Россией.

«Спустя 72 часа» — ЕС и США согласовали с Киевом условия вступления в войну с Россией – FT