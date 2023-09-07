В России арестовали командира армии ПВО. Что известно?

Опубликовано: 07.09.2023 13:21 , Обновлено: 07.09.2023

Командира армии РФ (уже бывшего), ответственного за противовоздушную оборону Москвы, генерал-майора Константина Огиенко арестовали. Об этом 7 сентября сообщило агентство ТАСС.

Издание сослалось на постановление 235-го гарнизонного военного суда РФ о продлении ареста офицеру. Согласно документу, его обвинили во взятке в размере 30 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили еще в июле.

[info_b]Огиенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года. Его сняли с должности после возбуждения уголовного дела.[/info_b]

По версии следствия, генерал-майор в конце июля 2023 года в городе Долгопрудный Московской области вместе с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил взятку в размере 500 000 рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Причем, эта была часть взятки на сумму 30 млн рублей. За это, пишут СМИ, они пообещали выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

По данным ТАСС, правоохранители сначала вышли на генерала Беляцкого, который признал вину и пошел на сделку со следствием, в рамках которой дал показания на Огиенко. Последний вину не признал и от показаний отказался.

Огиенко грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Телеграф писал, что, по данным The New York Times, в России освободили из-под стражи генерала Сергея Суровикина, задержанного после мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Новость Телеграф

А телеграм-канал «Кровавая барыня» Ксении Собчак 4 августа опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен генерал армии Сергей Суровикин, пропавший из публичного поля после мятежа.

«Жив, здоров, дома, в Москве» — Собчак опубликовала фото генерала Суровикина. Его не видели после мятежа Пригожина