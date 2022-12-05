Генерал ВСУ оценил подготовку российских мобилизованных - "Новые бригады"

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.12.2022 16:03 , Обновлено: 05.12.2022

Генерал ВСУ Александр Сырский, командующий сухопутными войсками, заявил в эфире национального телемарафона в Украине, что прибывшие на фронт мобилизованные россияне гораздо лучше подготовлены, чем те, кого присылали раньше.

“На восточном фронте ситуация очень напряженная, враг атакует наши подразделения каждый день, - рассказал генерал и описал качество подготовки российских мобилизованных. - Такое количество личного состава увеличило угрозу для нас, и это не просто слова – это новые бригады, новые батальоны, которые прошли подготовку, это пополнение, которого ждала армия, потому что она была истощена… Те, кто приезжает сейчас, имеют лучший уровень подготовки, чем те, кого ранее отправляли на фронт”.

В тоже время, Александр Сырский уточнил, что Россия все равно использует много старой техники, потому что у нее нет другого способа пополнить запасы.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу объявил 30 ноября, что все 300 тыс мобилизованных россиян прошли обучение. Часть из них делали это на полигонах в Беларуси.

Шойгу объявил о завершении обучения 300 тыс мобилизованных россиян. Что теперь?