Газовые хранилища необычно опустели. Успеет ли замёрзнуть Европа этой зимой

Опубликовано: 16.02.2026 08:41 , Обновлено: 16.02.2026

Согласно всем долгосрочным прогнозам, зима в Европе ещё не сказала последнего слова. Необычно сильные морозы не могли не повлиять на запасы газа в ЕС (Европейском союзе), уровень которых снизился до 37%. Это меньше, чем позволял себе Евросоюз в последние годы.

Для сравнения: в первой декаде февраля 2025 года он составлял около 49%, в 2024 и 2023 годах – около 67%, и лишь в 2022 году – около 34%.

При этом одни из самых больших хранилищ газа в Европе — в Германии — и вовсе опустели до 27%. А Федеральное сетевое агентство Германии даже призвало к экономии газа.

Тем не менее страны ЕС не спешат бить тревогу. Да и цены на голубое топливо на биржах не растут. А это верный признак, что дефицита не предвидится. В настоящее время один мегаватт-час «голубого топлива» оценивается примерно в 33 евро на нидерландской фондовой бирже, которая является европейским эталоном для природного газа. Мало того, еще совсем недавно, в конце января, цена приближалась к 40 евро.

И цены по-прежнему значительно ниже прошлогодних, когда 1 МВт·ч газа стоил 48–49 евро, сообщает BizaBlog. В настоящее время фьючерсные контракты на второй, третий и четвертый кварталы года оцениваются ниже 30 евро за МВт·ч.

Именно поэтому европейские компании начали переговоры о заключении контрактов на следующий год. Сейчас самое подходящее время для переговоров о ценах на будущее, — считает Александрос Эксарху, генеральный директор компании Atlantic Sea LNG Trade, которая импортирует сжиженный природный газ (СПГ) в Грецию и продает его в Центральную Европу и Украину, в интервью Reuters.

Цены на газ в Европе падают, что уж говорить о росте, из-за глобальной перестройки всей системы поставок, которую Брюссель начал после 2022 года, когда Россия начала войну с Украиной, а также ограничила поставки газа в Евросоюз. В ответ Европейский союз принял ряд решений о диверсификации поставок газа, а также взял курс на полный отказ от российского топлива в ближайшие год-два.

Вместо российских газопроводов в Европе теперь главным источником голубого топлива стали терминалы СПГ. И их роль растет из года в год. Так, с начала 2026 года через терминалы СПГ в ЕС было поставлено 152 ТВт·ч природного газа, по сравнению со 128 ТВт·ч за тот же период прошлого года.

В ЕС, уверовав в непрекращающийся поток газа из новых источников, которые не зависят от политических решений, решили даже отменить введённые после 2022 года строгие требования к уровню запасов газа.

Тем не менее главным игроком на рынке природного газа ЕС стали Соединенные Штаты, которые в 2025 году впервые в истории экспортировали рекордные 111 миллионов тонн «голубого топлива». Уже к 2029 году экспортные мощности США по СПГ, как ожидается, увеличатся более чем вдвое. Аналитики считают, что такой бум СПГ (не только в США) будет иметь свои последствия.

По расчетам Wood Mackenzie, поставки СПГ в Европу (как из США, так и из Катара) к 2030 году снизят цену на газ в ЕС почти вдвое по сравнению с уровнем 2025 года, что позволит европейской газовой промышленности сэкономить около 46 миллиардов долларов в год к 2032 году.

Правда, в Европе теперь волнуются, что США, взявшие курс на построение мировой гегемонии и не гнушающиеся экономического шантажа, могут стать не менее проблемным поставщиком энергоносителей. Именно поэтому ЕС устремил свои взоры на Африку, где активно расширяют добычу газа в расчете урвать свой кусочек европейского рынка.

Алжир, Ливия и Египет готовы стать основными поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Страны Западной и Восточной Африки тоже ждут своей очереди и больших инвестиций.

Эти страны выстроились в очередь, чтобы заменить Россию для Европы. Откуда пойдёт газ?