Эти страны выстроились в очередь, чтобы заменить Россию для Европы. Откуда пойдёт газ?

Опубликовано: 29.01.2026 12:02 , Обновлено: 29.01.2026

Не только США заинтересованы в полном отказе Евросоюза от российского газа. После принятия решения Совета ЕС пошёл обратный отсчёт до дня, когда вентиль на российской трубе полностью закрутят. А многие страны выстроились в очередь, чтобы отхватить свой кусочек европейского пирога рынка энергоресурсов.

Алжир, Ливия и Египет готовы стать основными поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Страны Западной и Восточной Африки тоже ждут своей очереди и больших инвестиций.

Решение Европейского союза прекратить импорт российского газа к концу 2026 года открыло для них окно возможностей и перспективы стать долгосрочными стратегическими поставщиками в ЕС.

Алжир и Египет и сейчас не сидят сложа руки. В октябре правительство Египта начало экспорт сжиженного природного газа (СПГ) для компании Shell Global, когда грузовое судно New Nature вышло из порта Идку в Италию, перевозя около 155 000 кубических метров. Источник сообщил, что в планах властей Египта поставлять в ЕС около 400 000–450 000 кубических метров СПГ.

Дышит в спину Египту и Ливия. Эта страна уделяет приоритетное внимание инвестициям в добычу газа для удовлетворения собственных потребностей и поддержки экспорта в Европу по трубопроводу Greenstream. По прогнозам министра нефти и газа Халифы Абдулсадека, к 2026 году добыча газа в Ливии должна превысить 20 миллионов кубометров в сутки.

Прямо сейчас на три североафриканские страны (Алжир, Египет и Ливия) приходится около двух третей всего производства сжиженного природного газа в Африке.

Но властям этих стран рано самоуспокаиваться. Вскоре в гонку вступят страны Западной Африки, включая Мавританию, Сенегал, Нигерию и Анголу, а также страны Восточной Африки, включая Мозамбик и Танзанию.

Все они расположены вдоль торговых путей Атлантического или Индийского океана, что оказывает существенное и положительное для ЕС влияние на конечную цену газа.

Из всех стран, пока отставших от североафриканского пелетона, наибольший потенциал имеет Нигерия с доказанными запасами в 5,8 триллиона кубических метров. Планируемое расширение производства на острове Бонни в дельте Нигера может стать серьёзным вкладом в удовлетворение европейского спроса. А в будущем — даже представлять серьёзную угрозу для поставок СПГ в Европу из США.

Согласно последнему отчёту DiscoveryAlert, платформы, предоставляющей инвесторам горнодобывающей промышленности информацию в режиме реального времени, 2026-2027 годы станут периодом для пересмотра Африкой газовых соглашений с Европой, что приведёт к ежегодному притоку десятков миллионов тонн топлива на европейские рынки в период с 2028 по 2030 год.