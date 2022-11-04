G7 и Австралия решили ввести потолок цен на российскую нефть. Когда?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 04.11.2022 08:43 , Обновлено: 13.11.2024

Страны G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, вместе с Австралией все же решили ввести порог цены на нефть РФ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, окончательную цену на российскую нефть они должны установить уже в конце ноября. При этом ее будут постоянно оценивать.

«Коалиция согласилась, что ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет снижена к индексу. Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение минимизировать нагрузку на участников рынка», — убежден собеседник агентства.

Этому решению предшествовали долгие и интенсивные переговоры, пишет Reuters.

Тем временем в России саму идею введения потолка цен считают «полным абсурдом», что приведет лишь к дестабилизации нефтяного рынка. Об этом говорил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее Телеграф писал, что в начале октября Евросоюз принял новый, восьмой пакет санкций против России. Они также распространяются на неподконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей. В пакет включили в том числе и потолок цен на российскую нефть.

«Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка». Это поможет еще больше сократить доходы России, сохраняя при этом стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок. Таким образом, это также поможет справиться с инфляцией и сохранить стабильные цены на энергию в то время, когда высокие затраты, особенно повышенные цены на топливо, вызывают серьезную озабоченность у всех европейцев», — объяснили в ЕК.

Эта мера должна вступить в силу с 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и с 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.

ЕС ввел потолок цен на российскую нефть — Список новых санкций