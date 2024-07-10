ФСБ РФ обвинила украинские спецслужбы в подготовке теракта на российском авианосце "Адмирал Кузнецов"

Опубликовано: 10.07.2024 12:03 , Обновлено: 10.07.2024

Федеральная служба безопасности России в среду, 10 июля, заявила о предотвращении теракта на единственном авианосце российского флота - авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", базирующемся в Мурманске. Одновременно с этим в ведомстве заявили о предотвращении терактов, целью которых были три неназванных высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны.

[info_b]“Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов” — российский авианесущий крейсер проекта 1143.5, введённый в эксплуатацию в 1990 году, единственный авианесущий корабль и флагман военно-морского флота России и Северного флота. Предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений и поддержки десантных операций.

Является единственным авианесущим кораблём в мире, которому разрешается находиться в Чёрном море. С 2018 года находится на ремонте. Российские власти планируют завершить его к концу 2024 года и вернуть корабль в состав ВМФ России. [/info_b]

По данным ФСБ, попытку устроить теракт на российском авианосце якобы предприняли украинские спецслужбы. В ФСБ рассказали, что ещё в марте 2024 года с одним из российских военных с крейсера “связался сотрудник украинской разведки” и предложил ему “крупное вознаграждение” за подрыв на корабле. По словам российского военного, ему заявили, что “операцию курирует лично глава ГУР Буданов”.

“Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства”, - рассказали в российском ФСБ.

После того, как российский офицер передал всю информацию спецслужбам, те взялись за “оперативную игру с оппонентами в Киеве”. После получения компонентов для сборки зажигательного устройства от “украинских кураторов”, им передали инсценированную запись теракта на крейсере, после чего куратор на связь выходить перестал.

По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело в отношении “неустановленных лиц” по части 1.1 статьи 205.1 - “Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера”. Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы.

Что касается терактов в отношении трех высокопоставленных военных из Минобороны, то по данному делу ФСБ задержала гражданина России 1994 года рождения. Сообщается, что он также по заказу СБУ организовал доставку “трёх взрывных устройств большой мощности”, замаскировав их под подарок и отправив по адресам проживания руководителей подразделений российского Минобороны в Москве.

“Взрывные устройства должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам”, - рассказали в ФСБ.

[info_b]В СБУ и других украинских ведомствах информацию о причастности к подготовке подобных терактов пока никак официально не комментировали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что 8 июля в ФСБ заявили о том, что “пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика” Ту-22М3 российских воздушно-космических сил (ВКС). При этом, как заявили в ФСБ, в этой операции участвовали “спецслужбы стран НАТО”, не уточняя, каких именно.

«Ни морали, ни этики» — ФСБ РФ обвинила украинскую разведку в попытке угона бомбардировщика Ту-22М3