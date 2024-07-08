«Ни морали, ни этики» - ФСБ РФ обвинила украинскую разведку в попытке угона бомбардировщика Ту-22М3

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Опубликовано: 08.07.2024 08:53 , Обновлено: 08.07.2024

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в понедельник, 8 июля, заявила о том, что "пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика" Ту-22М3 российских воздушно-космических сил (ВКС). При этом, как заявили в ФСБ, в этой операции участвовали "спецслужбы стран НАТО", не уточняя, каких именно.

Российская ФСБ распространила видео, на котором неназванный российский военный лётчик рассказал, как “украинская разведка пыталась его завербовать” и уговорами и угрозами вынудить его перелететь в Украину на ракетоносце Ту-22М3. В обмен на это ему якобы предлагали деньги и гражданство Италии.

“Ни морали, ни этики - сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику”, - рассказал на видео представитель ВКС РФ, чью личность скрыли, изменив голос. По его словам, связавшийся с ним человек требовал предоставить данные по российским самолётам, их бортовые номера и технические характеристики, график регламента.

“Я пошёл к командованию и всё рассказал. Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб”, - заявил пилот.

По данным ФСБ, в ходе “оперативной игры” российские контрразведчики смогли получить данные, которые “помогли ВС РФ нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ “Озёрное” в Житомирской области”.

Украинское военное командование данную информацию пока не комментировало.

Когда именно имела место попытка завербовать российского военного лётчика и угнать бомбардировщик в Украину, в ФСБ не сообщили. Известно, что упомянутый в сообщении ФСБ военный аэродром “Озёрное” не раз подвергался массированным ракетным обстрелам со стороны России. Так, в феврале 2022 года там погибло шесть человек, двое получили ранения, а также был взорван один самолет.

В июле 2023 года аэродром подвергся серии мощных ракетных ударов - сообщалось не менее чем о 80 крылатых ракет воздушного и морского базирования.