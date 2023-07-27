ФСБ обвинила российского моряка в попытке подорвать военный корабль в Крыму

Опубликовано: 27.07.2023 14:09 , Обновлено: 27.07.2023

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила в четверг, 27 июля, что предотвратила "теракт" против одного из военных кораблей Черноморского флота РФ. Там утверждают, что его готовил российский моряк.

Государственное агентство РИА “Новости” со ссылкой на ФСБ сообщило, что российский военнослужащий был задержан и у него нашли две самодельные бомбы. Так же там сообщили, что он подозревается в передаче государственной тайны Украине.

В ФСБ выказали уверенность, что российский моряк был “завербован спецслужбой Украины военнослужащий ВМФ, у него изъяты два СВУ”. А взрыв он якобы хотел устроить на корабле Черноморского флота, несущем “высокоточные ракеты”. Видимо, “Калибры”.

Ранее Телеграф сообщил, что в украинских телеграм-каналах 25 мая распространили видеозапись, на которой, как утверждается, морской беспилотник приблизился к российскому кораблю и взорвался.

Украинцы показали видео атаки на российский корабль морскими беспилотниками