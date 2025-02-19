Франция запланировала второй саммит стран ЕС по Украине. Кого пригласили на этот раз?
Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения ситуации в Украине и вопросов европейской безопасности. По данным дипломатических источников агентства Reuters, встреча намечена на среду, 19 февраля, и на неё уже пригласили европейские страны, не присутствовавшие на первом подобном саммите, а также союзника ЕС по НАТО - Канаду.
Источники Reuters сообщили о том, что формат этой встречи будет гибридным, то есть предполагает не только личное участие представителей стран ЕС, но и участие в формате видеоконференции. Среди приглашенных стран, упомянутых источниками, фигурируют следующие:
- Норвегия,
- Канада,
- Литва,
- Эстония,
- Латвия,
- Чехия,
- Греция,
- Финляндия,
- Румыния,
- Швеция,
- Бельгия.
Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля провел экстренное совещание с представителями таких стран, как Великобритания, Германия и Италия, а также с представителями НАТО и исполнительных органов ЕС. В ходе встречи стороны обсудили не только текущую ситуацию в Украине, но и видение европейских стран того, как могут выглядеть потенциальные гарантии безопасности для Украины, а также потенциальное увеличение расходов ЕС на оборону.
Некоторые страны оказались недовольны тем, что встреча проводилась при участи лидеров отдельных государств, а не была проведена в формате полномасштабного саммита ЕС. Так, своё недовольству публично или кулуарно выразили представители Чехии, Словении и Венгрии. В частности, глава венгерской дипломатии Петер Сийярто назвал саммит в Париже встречей “воинственной и антитрамповской партии разочарованных” лидеров ЕС.
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