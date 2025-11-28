Франция решила потратить 2 млрд евро на новую молодежную армию добровольцев

Опубликовано: 28.11.2025 09:02 , Обновлено: 28.11.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 ноября объявил о создании в стране новой добровольной молодежной армии. На её создание планируется потратить не менее 2 млрд евро, а в ближайшие 10 лет власти страны рассчитывают довести общую численность молодых добровольцев до 50 000 человек.

О создании новой программы добровольной военной службы для молодых людей в возрасте 18-19 лет Макрон объявил во время выступления в 27-й горнострелковой бригаде в Варсесе во французских Альпах, передало агентство Reuters.

По его словам, программа заработает уже к середине 2026 года, добровольцам будут выплачивать пособие, а сама программа будет рассчитана на 10 месяцев. По расчётам властей, государству такая программа обойдётся не менее чем в 2 миллиарда евро, но Макрон назвал эти траты “значительным и необходимым усилием”.

В 2026 году к программе планируется привлечь всего 3000 человек, которые будут нести службу только на территории Франции, но уже к 2030 году их число должно быть увеличено до 10 000, а к 2035 году - выйти на цифру в 50 000 человек. “В зависимости от меняющихся угроз”, - уточнил Макрон.

По его словам, после окончания программы её участникам будет предложено остаться в вооруженных силах, перейти на службу в резерве или интегрироваться в гражданскую жизнь.

А вот возвращаться к обязательной национальной службе по призыву, отменённой во Франции ещё в 1996 году, власти страны не планируют. По мнению Макрона, обязательная воинская повинность “не имеет смысла” с учётом нынешних нужд Франции, тогда как предложенная им “гибридная модель” армии, по его словам, “отвечает грядущим угрозам и рискам”.

В администрации Макрона ранее заявляли, что Франция намерена увеличить количество резервистов до 100 000 человек к 2030 году (сейчас их численность не превышает 47 000), а общую численность вооружённых сил - до 210 000 человек.

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