Европа начала создание самой мощной и единой шпионской сети - Politico

Опубликовано: 27.10.2025 12:26 , Обновлено: 27.10.2025

Европейские разведывательные службы по всему континенту перешли к более тесному сотрудничеству, которое может привести к появлению самой мощной секретной службы в его истории.

После десятилетий недоверия и ограниченного сотрудничества страны Евросоюза, а также другие государства, пришли к выводу, что для противодействия России и ее гибридным операциям необходимо нечто большее, чем просто обмен некоторыми данными, сообщает Politico.

По данным издания, с 2024 года сотрудники спецслужб были направлены в свои представительства в Брюсселе для лучшей координации. Внутреннее разведывательное подразделение Европейского союза приступило к прямому инструктажу высокопоставленных чиновников. В блоке витает идея создания единой службы в стиле ЦРУ, что долгое время считалось немыслимым.

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в прошлом году призвал ЕС создать агентство в стиле ЦРУ, координируемое из Брюсселя. Этот призыв прозвучал в знаковом отчете о готовности, подготовленном по просьбе председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как ни парадоксально, решения Трампа только усилили желание европейцев объединить усилия своих спецслужб. Администрация Трампа в марте 2025 года внезапно прекратила обмен разведданными с Киевом, что для многих стран стало неожиданностью.

Дональд Трамп “заслуживает Нобелевской премии мира за объединение усилий европейских спецслужб”, — заявил один из сотрудников западной разведки на условиях анонимности.

Politico утверждает, что семь сотрудников разведки и служб безопасности рассказали, как европейские шпионские агентства стали действовать оперативнее и слаженнее. На этом фоне европейские разведчики стали реже делиться информацией с США.

Так, голландские военные и гражданские разведывательные службы сообщили местной газете De Volkskrant, что перестали делиться определенной информацией со своими американскими коллегами, сославшись на политическое вмешательство и проблемы с правами человека.

В это же время некоторые ведущие разведывательные агентства Европы предложили создать группу из доверенных стран вместо того, чтобы руководить делами через Брюссель. Такая идея возникла из-за недоверия к некоторым странам и их спецслужбам.

Крупнейшие разведывательные структуры Европейского союза — Франция, Нидерланды, Германия, а до 2019 года и Великобритания — не видели особой ценности в обмене конфиденциальной информацией со всеми странами ЕС, опасаясь, что она может попасть не в те руки.

Долгое время считалось, что спецслужбы Восточной Европы, такие как болгарская, “кишат” российскими шпионами. Хотя в самой Болгарии утверждают, что это уже не так, поскольку “старая гвардия” в основном ушла на пенсию.