ЕС поддержал создание международного трибунала над россиянами. В РФ ответили - "Мы уже привыкли"

Опубликовано: 24.09.2022 11:46 , Обновлено: 03.10.2022

Выступая на телеканале FRANCE 24 в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 23 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что "никто не собирается признавать" результаты российских "референдумов" в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье. Также он заявил о поддержке международного трибунала над совершившими военные преступления в Украине рсосиянами.

Верховный представитель Евросоюза также заявил, что государства ЕС “должны продолжать поддерживать Украину”, включая военную поддержку и санкции в отношении России.

Отвечая на вопрос об угрозе Владимира Путина “использовать все имеющиеся в распоряжении России средства”, чтобы “защитить Россию”, Боррель сказал FRANCE 24, что “мы должны избегать эскалации… включая словесную эскалацию” и что “государства ЕС продемонстрировали невероятное единство” перед лицом российской агрессии против Украины.

Международный трибунал над рсосиянами

По словам Жозепа Борреля, должен состояться суд над военными преступниками, убивавшими мирных жителей и совершавшими военные преступления в Украине.

“Мы видели недавние кадры [последствий] резни в Изюме, которые следуют примеру, который мы видели в Буче и других местах. Когда русские войска изгоняют, мы обнаруживаем истинные ужасы их оккупации… Мы полагаемся на Международный уголовный суд и на украинские власти”, - заявил он.

В МИД РФ оперативно прокомментировали слова Жозепа Борреля о трибунале над россиянами, совершившими военные преступления в Украине.

“Мы уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля, которые не имеют ничего общего с дипломатией”, - заявили в МИД РФ РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, будучи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что не ждет ничего хорошего от международных судов в отношении России. По его словам, доверия в России к ним не осталось.

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В Изюме нашли 436 тел в одном из массовых захоронений

В свою очередь, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в Изюме смогли раскопать и эксгумировать тела в самом большом массовом захоронении, которое нашли после отступления российских войск.

«Всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 — следы пыток. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел — гражданские, 21 — военные», — сообщил украинских чиновник.

По его словам, в районе города обнаружены ещё не менее трёх таких же захоронений. Плюс украинцы находят коллективные могилы в других городах Харьковской области, освобожденных от российских войск.

Олег Синегубов пообещал, что более 200 экспертов обязательно выснят «обстоятельства гибели каждого человека, чтобы их родные и близкие узнали правду, а убийцы были наказаны».

Тем временем на заседания ООН в Женеве 23 сентября группа независимых юристов заявила, что нашла доказательства военных преступлений в Украине. На основании собранных доказательств комиссия пришла к выводу, что ряд расследуемых ими нападений совершили российские военные без разницы между гражданскими и военными, включая обстрелы из РСЗО и авиаудары по населенным пунктам.