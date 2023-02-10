Франция может лишить Путина ордена — Макрон

Опубликовано: 10.02.2023 09:05 , Обновлено: 10.02.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франция может лишить Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона.

Он назвал этот вопрос «символическим, но важным», добавив, что пока никаких решений не принято.

По словам Макрона, «следует выбирать подходящий момент для их принятия».

Российский президент получил Большой крест во время своего визита во Францию 22 сентября 2006 года от президента Жака Ширака, который отметил вклад Путина «в нерушимые дружеские отношения между Францией и Россией».

А 9 февраля орденом Почетного легиона Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского.