Макрон вручил Зеленскому орден, как у Путина

Опубликовано: 09.02.2023 10:07 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Такой же ранее получал и Владимир Путин.

Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции.

«Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», — написал Макрон в Twitter и опубликовал видео:

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К слову, российского президента Владимира Путина также наградили орденом Почетного легиона. Он получил Большой крест во время своего визита во Францию 22 сентября 2006 года от президента Жака Ширака, который отметил вклад Путина «в нерушимые дружеские отношения между Францией и Россией».

Кроме того, в 2011 году Ширак вручал орден и сирийскому президенту Башару Асаду. Однако тот отказался от него в 2018 году.

Напомним, Зеленский вечером в среду, 8 февраля прибыл во Францию, где у него была запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.