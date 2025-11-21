Франция, Германия и Великобритания "объединились" с Украиной, чтобы противостоять плану Трампа — Bloomberg

Опубликовано: 21.11.2025 15:51 , Обновлено: 21.11.2025

Главы Германии, Франции и Великобритании Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер созвонились с президентом Украины, чтобы выслушать его мнение по поводу так называемого «плана Трампа».

Агентство Bloomberg сообщило, что по итогам встречи эти лидеры «объединились с Зеленским, чтобы отклонить ключевые элементы плана Трампа».

Главы сильнейших европейских стран договорились, что ВСУ «должны оставаться способными защищать свой суверенитет и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров».

Таким образом, европейские страны выступили против нескольких пунктов из списка Белого дома, где шла речь о сокращении численности ВСУ и выводе войск с территории Донбасса.

При этом в правительстве Германии заявили, что Мерц, Макрон и Стармер в разговоре с Зеленским «приветствовали усилия США по достижению перемирия».

“Совместный разговор с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Обсудили план мира для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, президента [Дональда] Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир”, — написал, в свою очередь, президент Украины в своем телеграм-канале.

Тем временем Европейский Союз выдвинул свои условия своей поддержки мирного плана для Украины. Так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что он должен привести к прочному и справедливому миру и включать как Украину, так и ЕС.

А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что список Белого дома должны обсудить Киев и Москва.

«Я по-прежнему считаю, что это список вопросов, которые необходимо срочно обсудить между Украиной и Россией», — заявил Вадефуль в Брюсселе.

Ранее Telegraf.news писал, что в Украине опубликовали точный перечень условий и требований, включенных в мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Список из 28 пунктов опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Стал известен точный список условий плана Трампа по Украине