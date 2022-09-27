Фотография освобожденного из российского плена защитника «Азовстали» попала во все мировые СМИ

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Опубликовано: 27.09.2022 12:36 , Обновлено: 27.09.2022

Мировые СМИ, а также соцсети, облетел снимок украинского военного, защитника «Азовстали» Михаила Дианова, которого освободили из российского плена. На фото видно сильно изменившегося солдата. Но больше всего людей впечатлила его рука.

[info_b]Михаил Дианов (позывной «Пианист») — 42-летний солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины. Он один из защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе. В российский плен попал в мае 2022 года. 21 сентября стало известно, что его и еще более 200 украинских военных обменяли на 55 российских солдат и «кума Путина» Виктора Медведчука.[/info_b]

На фото видно, как Михаил сильно исхудал. На его лице — шрамы. Кроме того, за 4 месяца в плену, рука Дианова не срослась, как надо, и в ней не хватает 4 см кости.

Теперь Михаилу требуется серьезное лечение, и длительное восстановление. Кстати, украинцы собрали ему за сутки более 5 миллионов гривен (около 136 тыс. долларов).

Михаил Дианов после освобождения из плена

Кстати, во время защиты «Азовстали», мировые СМИ тоже облетела фотография Дианова, которую сделал еще один боец Дмитрий Козацкий с позывным «Орест»:

Напомним, в ночь на 22 сентября стало известно о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. Киев вернул домой 215 своих военных, из них — более 100 защитников «Азовстали». При этом, по утверждениям украинских властей, России отдали «кума Путина» Виктора Медведчука. И еще 55 военных РФ обменяли на 5 командиров «Азова».

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