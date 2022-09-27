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Фотография освобожденного из российского плена защитника «Азовстали» попала во все мировые СМИ

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📷 Фото

Мировые СМИ, а также соцсети, облетел снимок украинского военного, защитника «Азовстали» Михаила Дианова, которого освободили из российского плена. На фото видно сильно изменившегося солдата. Но больше всего людей впечатлила его рука.

[info_b]Михаил Дианов (позывной «Пианист») — 42-летний солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины. Он один из защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе. В российский плен попал в мае 2022 года. 21 сентября стало известно, что его и еще более 200 украинских военных обменяли на 55 российских солдат и «кума Путина» Виктора Медведчука.[/info_b]

На фото видно, как Михаил сильно исхудал. На его лице — шрамы.  Кроме того, за 4 месяца в плену, рука Дианова не срослась, как надо, и в ней не хватает 4 см кости.

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Теперь Михаилу требуется серьезное лечение, и длительное восстановление. Кстати, украинцы собрали ему за сутки более 5 миллионов гривен (около 136 тыс. долларов).

Михаил Дианов после освобождения из плена
Михаил Дианов после освобождения из плена

Кстати, во время защиты «Азовстали», мировые СМИ тоже облетела фотография Дианова, которую сделал еще один боец Дмитрий Козацкий с позывным «Орест»:

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Напомним, в ночь на 22 сентября стало известно о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. Киев вернул домой 215 своих военных, из них — более 100 защитников «Азовстали». При этом, по утверждениям украинских властей, России отдали «кума Путина» Виктора Медведчука. И еще 55 военных РФ обменяли на 5 командиров «Азова».

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