«Формулировки нам не подходят» - В Кремле подвели итоги пятичасовых переговоров Путина с Уиткоффом

Опубликовано: 03.12.2025 07:58 , Обновлено: 03.12.2025

В ночь на 3 декабря в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина с представителями Вашингтона. Встреча, на которой стороны обсуждали условия прекращения войны в Украине, длилась порядка пяти часов. Собрали всё, что известно о результатах переговоров на данный момент.

Вашингтон на встрече с Путиным представляли спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Последний не занимает сейчас никаких официальных постов в администрации Трампа, но в этом году вместе с Уиткоффом участвовал в мирных переговорах между Израилем и сектором Газа.

С российской стороны в переговорах также принимали участие спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев и советник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Сразу после окончания переговоров американские представители не делали никаких официальных заявлений для прессы, отправившись сразу в американское посольство США в Москве. А вот представители Кремля сделали небольшой пресс-подход, из которого следует, что сторонам так и не удалось достичь какого-то компромисса по мирному соглашению.

Исходя из заявлений Ушакова, одним из ключевых камней преткновения для сторон по-прежнему остаётся территориальный вопрос.

“Пока ещё компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые были предложены, они нам не подходят”, - заявил советник Путина.

Он также сообщил, что представители Вашингтона передали Москве ещё четыре документа, помимо мирного плана Трампа, который изначально состоял из 28 пунктов. При этом Ушаков подчеркнул, что на встрече в Кремле стороны обсуждали лишь “суть плана”, а не конкретные предложения и назвал состоявшуюся встречу “конструктивной”. Детали переговоров советник Путина разглашать отказался, заявив, что стороны договорились, что пока не будут разглашать суть переговоров.

“Предстоит ещё много работы”, — заявил Ушаков, добавив, что личная встреча Путина и Трампа в настоящее время не планируется.

Украинская сторона, которая в этих переговорах не участвовала, пока официально итоги встречи в Москве не комментировала. Однако, судя по заявлению президента Владимира Зеленского, которое он сделал незадолго до самой встречи, в Киеве на неё возлагали определённые надежды. Зеленский заявил, ждёт определённого “сигнала” от американских партнёров, но подчеркнул, что “простых решений” относительно окончания войны с Россией ждать не стоит.

“Если поступят сигналы, что это fair play (честная игра -* прим. ред.*) с нашими партнерами, то, может быть, мы встретимся с американской делегацией очень быстро. На каком уровне - мы посмотрим, в зависимости от сигналов. Если сигналы будут давать возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений, то уровень будет выше”, - написал Зеленский в своих соцсетях в то время, когда переговоры в Кремле ещё только начались.

Украинский президент подчеркнул, что готов к личной встрече с президентом Трампом и заявил, что в этом вопросе “всё зависит от сегодняшних разговоров”.

Как и российская сторона, Зеленский назвал самым “чувствительным” вопросом - вопрос территорий, а также замороженных активов и о гарантиях безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что не видит возможности для переговоров с нынешним руководством Украины, и обвинил санкции администрации Трампа в подрыве отношений между странами.

Путин пообещал продолжить наступление на Украину и пожаловался на санкции Трампа — «Это в связи с чем?»