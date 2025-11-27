Путин пообещал продолжить наступление на Украину и пожаловался на санкции Трампа - «Это в связи с чем?»
Владимир Путин заявил, что не видит возможности для переговоров с нынешним руководством Украины, и обвинил санкции администрации Трампа в подрыве отношений между странами.
Президент России Владимир Путин впервые изложил свои предложения по мирному урегулированию в Украине, выступив на саммите ОДКБ в Кыргызстане.
Вот ключевые тезисы выступления Путина:
- Путин впервые рассказал о мирном плане, подготовленном при посредничестве США, отметив, что «окончательных версий нет»;
- Президент России заявил, что его страна готова к «серьезным» переговорам;
- Он опроверг сообщения о разногласиях с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который, по его словам, готовится к переговорам с делегацией США на следующей неделе;
- Путин также заявил, что санкции США разрушают отношения между странами, добавив, что российское правительство разрабатывает пакет ответных мер на случай «конфискации российских активов в Европе»;
- Он завершил пресс-конференцию заявлением, что было бы «бессмысленно» подписывать документы с Украиной при ее нынешнем руководстве, призвав к приходу к власти в Киеве «здоровых сил, которые хотят построить здоровые отношения с Россией в долгосрочной перспективе».
Он заявил, что Украина совершила стратегическую ошибку, когда «побоялась» проводить выборы.
[inf]Конституция Украины, как и конституции многих других стран, запрещает проведение выборов в условиях военного положения.[/inf]
Путин подчеркнул, что Россия провела выборы, несмотря на то, что также находилась в состоянии вооруженного конфликта.
[inf]В России военное положение не объявлялось, а использование слова «война» в отношении конфликта в Украине каралось штрафами и арестами.[/inf]
При этом глава Кремля заявил, что Россия все же хочет договориться с Украиной.
Санкции: «Это в связи с чем?»
Путин также рассказал, что был «удивлен» решением Вашингтона ввести санкции против российской нефтяной отрасли.
«Это в связи с чем? Я даже не понял, что происходит. Встретились на Аляске, а потом бац — при полном здравии зарождающихся отношений санкции, которые безусловно разрушают наши отношения. Для нас непонятно, что же это за знак такой», — заявил Путин.
Он добавил, что российское правительство разрабатывает пакет ответных мер на случай «конфискации российских активов в Европе».
[inf]Ограничения, введенные Вашингтоном в прошлом месяце, министр финансов США Стивен Мнучин объяснил «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине».
Санкции были наложены на «Роснефть» и «Лукойл» — две крупнейшие нефтяные компании России, а также на десятки их дочерних предприятий.
Эти две компании экспортируют 3,1 миллиона баррелей нефти в день, причем на долю «Роснефти» приходится почти половина добычи нефти в России.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США охарактеризовало «Роснефть» как «вертикально интегрированную энергетическую компанию, специализирующуюся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов».
Практически сразу после введения санкций Россия активизировала переговоры по одному из соглашений.[/inf]
Владимир Путин также вновь потребовал, чтобы украинские войска прекратили защищать украинские территории и покинули Донбасс.
«Если они не уйдут — мы добьемся этого военным путем», — пообещал он.
При этом Путин заявил, что армия РФ почти захватила украинский Волчанск и подошла на 1,5–2 км к Гуляйполю и «пойдет дальше».
«Те, кто на Западе понимает, к чему может привести ситуация на земле, требуют от Киева некоторых уступок. Вооруженные силы Украины могут потерять боеспособность. Сворачивание фронта неизбежно», — заявил Путин.
Ранее Telegraf.news сообщал, что, по данным российских и западных СМИ, а также аналитических центров (ISW), на фронте в Украине для ВСУ сложилась тяжелая обстановка. И в то время как взгляды всех прикованы к украинскому городу Покровск, российская армия прорвала оборону на другом участке.
Тем не менее, с начала 2025 года и по настоящее время, по заявлению самого Владимира Путина, российские войска смогли занять менее 1% территории Украины. На недавнем совещании он заявил, что с начала 2025 года войска РФ заняли «почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов».