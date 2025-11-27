Путин пообещал продолжить наступление на Украину и пожаловался на санкции Трампа - «Это в связи с чем?»

Опубликовано: 27.11.2025 18:17 , Обновлено: 27.11.2025

Владимир Путин заявил, что не видит возможности для переговоров с нынешним руководством Украины, и обвинил санкции администрации Трампа в подрыве отношений между странами.

Президент России Владимир Путин впервые изложил свои предложения по мирному урегулированию в Украине, выступив на саммите ОДКБ в Кыргызстане.

Вот ключевые тезисы выступления Путина:

Путин впервые рассказал о мирном плане, подготовленном при посредничестве США, отметив, что «окончательных версий нет»; Президент России заявил, что его страна готова к «серьезным» переговорам; Он опроверг сообщения о разногласиях с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который, по его словам, готовится к переговорам с делегацией США на следующей неделе; Путин также заявил, что санкции США разрушают отношения между странами, добавив, что российское правительство разрабатывает пакет ответных мер на случай «конфискации российских активов в Европе»; Он завершил пресс-конференцию заявлением, что было бы «бессмысленно» подписывать документы с Украиной при ее нынешнем руководстве, призвав к приходу к власти в Киеве «здоровых сил, которые хотят построить здоровые отношения с Россией в долгосрочной перспективе».

Он заявил, что Украина совершила стратегическую ошибку, когда «побоялась» проводить выборы.

[inf]Конституция Украины, как и конституции многих других стран, запрещает проведение выборов в условиях военного положения.[/inf]

Путин подчеркнул, что Россия провела выборы, несмотря на то, что также находилась в состоянии вооруженного конфликта.

[inf]В России военное положение не объявлялось, а использование слова «война» в отношении конфликта в Украине каралось штрафами и арестами.[/inf]

При этом глава Кремля заявил, что Россия все же хочет договориться с Украиной.

Санкции: «Это в связи с чем?»

Путин также рассказал, что был «удивлен» решением Вашингтона ввести санкции против российской нефтяной отрасли.

«Это в связи с чем? Я даже не понял, что происходит. Встретились на Аляске, а потом бац — при полном здравии зарождающихся отношений санкции, которые безусловно разрушают наши отношения. Для нас непонятно, что же это за знак такой», — заявил Путин.

Он добавил, что российское правительство разрабатывает пакет ответных мер на случай «конфискации российских активов в Европе».

[inf]Ограничения, введенные Вашингтоном в прошлом месяце, министр финансов США Стивен Мнучин объяснил «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине».

Санкции были наложены на «Роснефть» и «Лукойл» — две крупнейшие нефтяные компании России, а также на десятки их дочерних предприятий.

Эти две компании экспортируют 3,1 миллиона баррелей нефти в день, причем на долю «Роснефти» приходится почти половина добычи нефти в России.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США охарактеризовало «Роснефть» как «вертикально интегрированную энергетическую компанию, специализирующуюся на разведке, добыче, переработке, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов».

Практически сразу после введения санкций Россия активизировала переговоры по одному из соглашений.[/inf]

Владимир Путин также вновь потребовал, чтобы украинские войска прекратили защищать украинские территории и покинули Донбасс.

«Если они не уйдут — мы добьемся этого военным путем», — пообещал он.

При этом Путин заявил, что армия РФ почти захватила украинский Волчанск и подошла на 1,5–2 км к Гуляйполю и «пойдет дальше».

«Те, кто на Западе понимает, к чему может привести ситуация на земле, требуют от Киева некоторых уступок. Вооруженные силы Украины могут потерять боеспособность. Сворачивание фронта неизбежно», — заявил Путин.

Ранее Telegraf.news сообщал, что, по данным российских и западных СМИ, а также аналитических центров (ISW), на фронте в Украине для ВСУ сложилась тяжелая обстановка. И в то время как взгляды всех прикованы к украинскому городу Покровск, российская армия прорвала оборону на другом участке.

Тем не менее, с начала 2025 года и по настоящее время, по заявлению самого Владимира Путина, российские войска смогли занять менее 1% территории Украины. На недавнем совещании он заявил, что с начала 2025 года войска РФ заняли «почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов».