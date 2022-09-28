Forbes назвал Маска самым богатым американцем в 2022 году

Опубликовано: 28.09.2022 08:33 , Обновлено: 28.09.2022

Американский миллиардер, бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым гражданином США по версии Forbes. Всего в список за 2023 года попали 400 человек.

Состояние Маска на начало сентября оценили в 251 млрд долларов. На нем значатся акции Tesla, SpaceX, стартапа по строительству туннелей Boring Company и еще трех компаний.

Кстати, в 2022 году миллиардер собирался купить еще и социальную сеть Twitter. Но позже заявил об отказе от сделки.

Вторую строчку в рейтинге богатейших людей Forbes занял глава Amazon Джефф Безос. Его состояние насчитали в в 151 млрд долларов. На третьем оказался Билл Гейтс с 106 млрд долларов.

За ними последовали глава производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (101 млрд) и инвестор Уоррен Баффет (97 млрд).

Кстати, на последней, 400-сотой, строчке списка оказался американец с состоянием в 2,7 млрд долларов.

Кстати, Маск известен не только как успешный бизнесмен. В русскоязычном сегменте Сети он известен и своими перепалками с теперь уже бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

В марте 2022 года Илон Маск вызвал Путина на бой. Рогозин ответил стишками. И понеслось…

Новость Телеграф

Как ранее писал Телеграф, 19 сентября Маск 19 сообщил, что спутниковая интернет-сеть нового поколения Starlink начала работать на всех континентах Земли. Но она не доступна в Беларуси, России и еще некоторых странах.

Маск запустил спутниковую сеть Starlink на всех континентах. Но в Беларуси она работать не будет