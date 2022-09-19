Маск запустил спутниковую сеть Starlink на всех континентах. Но в Беларуси она работать не будет

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Опубликовано: 19.09.2022 13:40 , Обновлено: 19.09.2022

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск 19 сентября сообщил, что спутниковая интернет-сеть нового поколения Starlink начала работать на всех континентах Земли. Но, судя по карте покрытия, она не доступна в Беларуси, России и еще некоторых странах.

«Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду», — написал Маск в твиттере.

https://twitter.com/elonmusk/status/1571702286854004736

А после опубликовал фото звездного неба и добавил строчки з песни Vincent: «Звездная-звездная ночь, раскрась свою палитру, синий и серый»:

https://twitter.com/elonmusk/status/1571748448591814657

Днем ранее, 18 сентября, SpaceX запустила с мыса Канаверал в штате Флорида и вывела на орбиту очередные 54 спутника Starlink.

https://twitter.com/SpaceX/status/1571683469750833154?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1571683469750833154%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

При этом, согласнокарте покрытия, опубликованной на сайте Starlink, жители Беларуси, России, Китая, Ирана, Афганистана и Северной Корее не смогут подключиться к спутниковой сети. Эти страны не включили в карту покрытия.

[info_b]Starlink — глобальная спутниковая система от компании SpaceX. Она предназначена для того, чтобы обеспечить высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Теперь у компании более 2 300 таких активных спутников с более чем 500 000 активных пользователей.[/info_b]

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