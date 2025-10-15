Финляндия выстроила систему из 50 тысяч бункеров почти для каждого жителя страны. Но без запасов еды и сауны

📷 Фото

Опубликовано: 15.10.2025 16:32 , Обновлено: 15.10.2025

Власти Финляндии оборудовали по всей стране более 50,5 тыс. бункеров, которые в случае чрезвычайной ситуации могут дать убежище практически каждому гражданину страны. При численности населения порядка 5,5 млн человек действующие бункеры рассчитаны для укрытия порядка 4,8 млн человек и строительство этих объектов страна не прекращает.

Систему гражданских убежищ Финляндия начала выстраивать после Зимней войны - так в стране называют войну между СССР и Финляндией, которая длилась с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. За этот небольшой промежуток времени столица, Хельсинки, 8 раз подвергалась бомбардировкам. Жертвами бомбардировок, по официальным данным, стали 956 человек, число пострадавших приблизилось в 2 тысячам.

Этот печальный исторический опыт власти Финляндии хорошо усвоили и даже после окончания периода “холодной войны” не отказались от своих планов по выстраиванию сети бункеров для гражданской обороны. Согласно действующему в стране законодательству, каждый комплекс зданий площадью более 1200 квадратных метров должен иметь собственное убежище, независимо от того, идёт ли речь о жилой зоне или производственной площадке.

Так, в столичном Хельсинки мест для укрытия в защитных бункерах значительно больше, чем самих жителей. В одном из крупнейших в стране гражданских убежищ, которое расположилось на глубине 20 метров под финской столицей, в случае ЧП могут укрыться сразу 6000 человек, сообщило немецкое издание BILD. По словам инструктора по гражданской обороне Томи Раск, который отвечает за охрану объекта, хельсинский бункер способен выдержать даже ядерный удар.

В самом бункере всё продумано до мелочей. К примеру, жёлтыми линиями в одной из зон укрытия обозначены места для аварийных туалетов с вытяжками, которые можно установить буквально за несколько часов. На случай ЧП продуманы планы включения и отключения экстренной сотовой связи - у правительства разработан специальный план по обеспечению своего рода “информационного суверенитета “в случае чрезвычайной ситуации.

На случай чрезвычайного положения для “жителей” бункера разработан особый график для обеспечения нормальных условий жизни в исключительных обстоятельствах: 8 часов работы (в частности, для медсестёр и врачей, для педагогов и так далее), 8 часов сна, 8 часов отдыха.

А вот чего в финских бункерах нет, так это запасов еды. Консервы, галеты, склады с чаем и так далее - этого в финских бункерах вы не найдёте, придётся запасаться самостоятельно. В рекомендациях, которое правительство страны распространяет среди населения в рамках акций по гражданской обороне, указано, что каждый обязан подготовить и взять с собой запас провизии минимум на 72 часа, а также запастись фонариками, батарейками, ковриком и собственным спальным мешком.

“Мы не отель”, - объяснил Томи Раск.

В списке, который каждая финская семья получила на случай чрезвычайной ситуации, также значатся лекарства, средства гигиены, таблетки йода и, по возможности, предметы для развлечений - книги, игры, бумага и ручки.

При этом “жителям” бункеров придётся обходиться без сигарет, алкоголя и… сауны - она в убежищах не предусмотрена, хоть и считается неотъемлемой частью жилища любого уважающего себя фина.

Кстати, в мирное время финские бункеры вовсе не простаивают просто так, ведь их содержание обходится действительно не дёшево. Именно это стало причиной отказа от бункеров некоторых европейских стран. Так, в 2007 года официально перестали содержать бункеры в Германии, где сейчас осталось не более 579 убежищ. Укрыться с них сможет лишь один из 174 жителей страны.

Чтобы как-то возместить бюджету цену за безопасность гражданского населения в случае чрезвычайной ситуации, правительство Финляндии разрешило использовать бункеры в мирное время для других целей. К примеру, в Хельсинкском бункере, построенном в 2003–2006 годах, сейчас работает тренажерный зал с фитнес-студией, детская игровая площадка и даже поле для игры в хоккей и гандбол и подземную парковку.









Ранее Telegraf.news рассказал, что год назад Европейская комиссия посоветовала всем жителям стран Евросоюза запастись предметами первой необходимости, которых хватит как минимум на 72 часа. Такие рекомендации содержатся в докладе регулятора об усилении гражданского и военного обеспечения в ЕС, представленного 30 октября 2024 года бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё по поручению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Власти ЕС рекомендовали жителям сделать запасы предметов первой необходимости на трое суток. К чему готовятся?