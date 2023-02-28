Финляндия начала строить забор на границе с Россией
В Финляндии на границе с Россией начали строить забор. Первый трехкилометровый участок должен появится в районе погранперехода «Имарта» («Светогорск»), сообщило Yle 28 февраля.
По информации издания, строить забор начали с земляных работ. 27 февраля возле «Имарты» выкорчевали деревья.
Финляндия планирует завершить работы к концу июня.
В целом страна намерена построить на границе с РФ заграждение длиной около 200 км. Его цель — затруднить нежелательное пересечение границы.
Ранее Телеграф писал, что Польша начала устанавливать на границе с Беларусью и РФ противотанковые укрепления.
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