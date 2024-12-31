Financial Times сообщило о планах России ударить по АЭС в Японии и Южной Корее в случае войны с НАТО

Опубликовано: 31.12.2024 13:18 , Обновлено: 31.12.2024

Российские военные разработали "детальные планы ударов по гражданской инфраструктуре Японии и Южной Кореи на случай потенциальной войны", сообщило издание Financial Times, ссылаясь на попавшие в распоряжение редакции секретные документы 2013-2014 годов. В списках целей, включающих 160 объектов, фигурируют АЭС, мосты, заводы и другие объекты, не относящиеся к военной инфраструктуре.

Как [link href=“https://www.ft.com/content/d345a6e7-2d72-4dcb-9c12-76d571ba75eb” target=“_blank” rel=“noopener”] заявило [/link] FT, документы были переданы газете западными источниками. Они представляют собой 29 секретных файлов, в основном посвящённых подготовке к потенциальному конфликту на восточных границах России в 2008-2014 годах. По мнению издания, эти документы до сих пор актуальны для российской военной стратегии.

[info_b]Власти России эту информацию пока не комментировали. [/info_b]

Что в списках целей?

Один из документов, на который ссылается FT, содержит презентацию о возможностях неядерной крылатой ракеты Х-101. В ней перечислены цели на территории Японии и Южной Кореи. Первые 82 цели — военные объекты, включая командные пункты, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты. Остальные цели относятся к гражданской инфраструктуре: автомобильные и железнодорожные тоннели (например, тоннель между японскими островами Хонсю и Кюсю), 13 электростанций, включая АЭС Токай, топливные заводы, мосты, а также промышленные объекты, такие как сталелитейный завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

Согласно документам, удары по гражданским объектам, таким как дороги, мосты и заводы, должны преследовать цель остановить «перегруппировку войск» противника.

Детали планирования

FT отметило, что российские военные “тщательно подошли к составлению списка целей”. Например, в документе содержится оценка силы удара, необходимой для поражения двух южнокорейских командных бункеров. Также в файлах есть фотографии японской радиолокационной базы Окусирито, сделанные, как утверждается, внутри объекта, и детальные замеры целевых зданий и сооружений.

В качестве иллюстрации к возможному удару по базе Окусирито приводится анимированное GIF-изображение взрыва. В документе указано, что для выполнения гипотетической миссии потребуется 12 ракет Х-101, запущенных с одного бомбардировщика Ту-160, а вероятность уничтожения цели оценивается в 85%.

Проверка ПВО

Другой документ, оказавшийся в распоряжении FT, описывает миссию двух тяжёлых бомбардировщиков Ту-95, отправленных 24 февраля 2014 года для проверки противовоздушной обороны Японии и Южной Кореи. Полёт проходил в тот же день, когда Россия начала присоединение Крыма, а также совпадал по времени с совместными американо-корейскими военными учениями Foal Eagle 2014. В документе подробно зафиксированы все 18 перехватов российских бомбардировщиков за 17-часовой облёт. Отмечалось, что маршрут почти идентичен полёту двух патрульных самолётов Ту-142 в сентябре этого года во время учений в Тихом океане.

Контекст

По мнению издания FT, документы свидетельствуют “об опасениях российских военных”, что в случае войны с НАТО восточные границы страны окажутся уязвимыми для атак со стороны сил США и их региональных союзников. Издание также отметило связь между европейским и азиатским театрами военных действий, указывая на военно-техническую помощь Северной Кореи России в войне с Украиной.

При этом, по мнению научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, возможности ракеты Х-101, описанные в документах, преувеличены. По его словам, конфликт в Украине показал, что ракета с трудом преодолевает эшелонированную противовоздушную оборону, а также оказалась менее точной, чем ожидалось.

Ранее Telegraf.news писал, что в сентябре этого года японские военные самолеты впервые применили осветительные ракеты рядом с российским самолётом-разведчиком, который трижды нарушил воздушное пространство страны.

Япония впервые обстреляла предупредительными ракетами российский самолёт-разведчик