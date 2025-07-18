Трамп поручил срочно опубликовать "дело Эпштейна" после известий о его "непристойном письме"

Опубликовано: 18.07.2025 08:12 , Обновлено: 18.07.2025

Президент США Дональд Трамп объявил, что поручил генеральному прокурору принять меры по публикации показаний Эпштейна. Для этого генпрокурор должен будет убедить большое жюри суда в необходимости таких мер.

Через две минуты после публикации поста Трампа генеральный прокурор ответил на него в X комментарием: «Президент Трамп, мы готовы завтра передать в суд для обнародования стенограммы большого жюри».

Причем глава Белого дома сделал такое заявление буквально спустя несколько минут после объявления о намерении подать в суд на Wall Street Journal и Руперта Мердока за сообщение о том, что среди неопубликованных материалов министерства юстиции США по Джеффри Эпштейну есть непристойное письмо Дональда Трампа.

В публикации The Wall Street Journal говорится, что Трамп опубликовал письмо, содержащее рисунок обнаженного женского силуэта вокруг напечатанного на машинке личного послания Эпштейну.

«Учитывая смехотворный объем рекламы (огласки в СМИ), предоставленной делу Джеффри Эпштейну, — написал Трамп на своей платформе Truth Social, — я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания Большому жюри при условии одобрения суда».