Евросовет одобрил передачу Украине прибыли с замороженных активов России. Что ответила Москва?

Опубликовано: 21.05.2024 17:29 , Обновлено: 21.05.2024

Европейский совет принял ряд правовых актов, которые предусматривают использование чистой прибыли от замороженных активов России для военной поддержки Украины, ее оборонной промышленности и восстановления. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Киеву процентов с замороженных активов "для оплаты военных поставок" - это не что иное, как "эскалация экономической агрессии".

“Это означает, что центральные депозитарии [ценных бумаг], владеющие российскими суверенными активами и резервами на сумму более одного миллиона евро, внесут финансовый вклад из своей соответствующей чистой прибыли, накапливаемой с 15 февраля 2024 года”, - пояснили на сайте Евросовета.

Там дополнили, что депозитарии будут выплачивать суммы раз в два года. 90% средств запланировали переводить в Европейский фонд мира “для дальнейшей военной поддержки Украины”. Оставшиеся 10% собираются направлять на финансирование бюджетных программ Европейского союза (ЕС) “для поддержки потенциала украинской оборонной промышленности и потребностей восстановления”.

В Евросовете отметили, что такое распределение средств запланировали пересматривать ежегодно. При этом депозитариям ценных бумаг разрешили сохранять долю в размере около 10% финансового вклада для соблюдения уставного капитала и требований по управлению рисками.

Реакция России

Еще до принятия этих документов, 15 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что “любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы”.

А в “более широком плане” использование замороженных активов страны на Западе “представляет собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против РФ”, дополнила Захарова.

Ранее Telegraf.news сообщал, что эстонский парламент 15 мая принял закон, позволяющий использовать попавшие под санкции активы россиян для компенсации ущерба Украине, который страна получила в ходе войны. Как сообщили в законодательном органе, за принятие закона проголосовало 65 человек, против — трое.

Парламент Эстонии принял закон, разрешающий передавать Украине подсанкционные российские активы